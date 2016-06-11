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برج القوس حظك اليوم السبت 11/6/2016

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برج القوس حظك اليوم السبت 11/6/2016 برج القوس حظك اليوم السبت 11/6/2016

برج القوس على الصعيد المهني:


>لا تعتاد على تأجيل أعمالك، فهذا يؤثر بالسلب على صحتك النفسية، ويجعلك دوماً تشعر بالإحباط .. قاوم رغبتك فى التأجيل طوال الوقت .. بأن تقوم بوضع خطة يومية وإلزام نفسك بالسير وفقاً لها وتنفيذها، ثم عليك مكافئة نفسك فور الانتهاء من المهام اليومية حتى تشعر بالإنجاز.

على الصعيد العاطفي:


>المشاجرات تحدث فى أى علاقة عاطفية، المهم ألا تترك المساحة لأن تكبر المشكلة وتتفاقم، عليك إظهار الاهتمام بشريكة حياتك، ومحاولة تهدئة الأمور بينكم .. فلا شىء يستحق أن تخسر شخص يحبك بصدق، ويقدم أقصى ما لديه لإسعادك، فلا تخذله، واعتذر إن أخطأت.

برج القوس على الصعيد الصحي:


>عليك الاهتمام بصحتك وإن شعرت بأى ألام أو أوجاع .. عليك التوجه إلى طبيب حتى تتعافى، وتصبح أكثر لياقة .. عليك كذلك اتباع نظاماً غذائياً صحياً وممارسة الرياضة حتى تتحسن صحتك النفسية والجسدية، وقد تستغرق وقتاً حتى تشعر بنتيجة وبتحسن، وحتى تستعيد صحتك بكامل لياقتها.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>إذا لم يفهمك الناس، فهذا لا يعنى انك شخصاً سيئاً، أو طباعك غريبة .. كل ما فى الأمر أنك قد تكون لا تستطيع التعبير عن مشاعرك، واحتياجاتك .. حاول أن تعبر عما ترغب به .. فالأمر يحتاج إلى تدريب .. ومع الوقت ستجد نفسك أفضل.

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مصر 365

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