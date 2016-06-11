برج الحمل حظك اليوم السبت 11/6/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:
>قد تمر ببعض المشاكل التى تؤدى إلى سوء العلاقة بينك وبين زملاءك فى العمل، وقد يؤثر ذلك علا علاقتك بمديرك مما يؤدى إلى توترها، حاول أن تتسم ببعض المرونة، وأن تتمالك نفسك وقت الغضب، وأن تعتذر إن أخطأت فهذا ليس عيباً بالتأكيد.
على الصعيد العاطفي:
>الاهتمام هو أساس أى علاقة، فإن حدث وقل الاهتمام من أحد الطرفين ببعضمها البعض، سيعرض العلاقة للفشل .. أنت لا تقابل يومياً شخص جدير بالحب.. فإن كان شريك حياتك كذلك عليك المحاربة لتحسين العلاقة بينكما.
برج الحمل على الصعيد الصحي:
>صحتك النفسية مهمة بأهمية صحتك الجسدية، لذا عليك البحث عن رياضة تجعلك قادراً على الاسترخاء، كما أن الذهاب لطبيب نفسى أمر ليس فيه أى عيب أو حرج .. كذلك البوح لأحد الأصدقاء المقربين عن مشاكلك سيساعدك على الراحة والتخلص منها.
توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
>الانغلاق على نفسك والانطواء لن يفيدك، عليك تكوين علاقات جديدة، فالأصدقاء هم كنز حقيقى.. حاول دوماً أن تتعرف على أناس جدد.. فهذا من شأنه أن يحسن حالتك، ويقتل الملل والروتين الذى تشعر به.
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