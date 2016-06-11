حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 11 يونيو 2016

حظك اليوم برج الثور السبت 11 يونيو 2016
>
برج الثور على الصعيد المهني:
>تحتاج إلى وضع جدول زمنى وخطة واضحة فقد عانيت من التخبط الكثير فى مجال العمل الفترة السابقة وقد ينعكس ذلك بشكل سلبى جدًا عليك فى الفترة القادمة يجب أن تحذر وتبدأ فى تحديد أهدافك بشكل واضح.
على الصعيد العاطفى:
>قد تذهب فى مناسبة مع الحبيب وتخطف الأنظار من خلالها. القمر فى صالحك عاطفيًا تقضى أوقات سعيدة بعد فترة من التوتر والمشاكل تتجاوزان كل المحن معًا نحو مرحلة أكثر استقرارًا.
برج الثور على الصعيد الصحي:
>التغييرات الجوية المفاجئة مازالت تؤثر بشكل سلبى على صحتك عليك اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة حتى تمر تلك الفترة بسلام دون التعرض لمشاكل صحية أنت فى غنى عنها.
توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
>مررت بالعديد من خيبات الأمل فى الفترة السابقة سوف تنتهى بدءً من اليوم يمكنك أن تتنفس الصعداء وتبدأ فى وضع خطة واضحة لتحقيق الأهداف والنجاحات المرجوة.
برج الحمل حظك اليوم السبت 11/6/2016
>
برج الحمل على الصعيد المهني:
>قد تمر ببعض المشاكل التى تؤدى إلى سوء العلاقة بينك وبين زملاءك فى العمل، وقد يؤثر ذلك علا علاقتك بمديرك مما يؤدى إلى توترها، حاول أن تتسم ببعض المرونة، وأن تتمالك نفسك وقت الغضب، وأن تعتذر إن أخطأت فهذا ليس عيباً بالتأكيد.
على الصعيد العاطفي:
>الاهتمام هو أساس أى علاقة، فإن حدث وقل الاهتمام من أحد الطرفين ببعضمها البعض، سيعرض العلاقة للفشل .. أنت لا تقابل يومياً شخص جدير بالحب.. فإن كان شريك حياتك كذلك عليك المحاربة لتحسين العلاقة بينكما.
برج الحمل على الصعيد الصحي:
>صحتك النفسية مهمة بأهمية صحتك الجسدية، لذا عليك البحث عن رياضة تجعلك قادراً على الاسترخاء، كما أن الذهاب لطبيب نفسى أمر ليس فيه أى عيب أو حرج .. كذلك البوح لأحد الأصدقاء المقربين عن مشاكلك سيساعدك على الراحة والتخلص منها.
توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
>الانغلاق على نفسك والانطواء لن يفيدك، عليك تكوين علاقات جديدة، فالأصدقاء هم كنز حقيقى.. حاول دوماً أن تتعرف على أناس جدد.. فهذا من شأنه أن يحسن حالتك، ويقتل الملل والروتين الذى تشعر به.
برج القوس حظك اليوم السبت 11/6/2016
>
برج القوس على الصعيد المهني:
>لا تعتاد على تأجيل أعمالك، فهذا يؤثر بالسلب على صحتك النفسية، ويجعلك دوماً تشعر بالإحباط .. قاوم رغبتك فى التأجيل طوال الوقت .. بأن تقوم بوضع خطة يومية وإلزام نفسك بالسير وفقاً لها وتنفيذها، ثم عليك مكافئة نفسك فور الانتهاء من المهام اليومية حتى تشعر بالإنجاز.
على الصعيد العاطفي:
>المشاجرات تحدث فى أى علاقة عاطفية، المهم ألا تترك المساحة لأن تكبر المشكلة وتتفاقم، عليك إظهار الاهتمام بشريكة حياتك، ومحاولة تهدئة الأمور بينكم .. فلا شىء يستحق أن تخسر شخص يحبك بصدق، ويقدم أقصى ما لديه لإسعادك، فلا تخذله، واعتذر إن أخطأت.
برج القوس على الصعيد الصحي:
>عليك الاهتمام بصحتك وإن شعرت بأى ألام أو أوجاع .. عليك التوجه إلى طبيب حتى تتعافى، وتصبح أكثر لياقة .. عليك كذلك اتباع نظاماً غذائياً صحياً وممارسة الرياضة حتى تتحسن صحتك النفسية والجسدية، وقد تستغرق وقتاً حتى تشعر بنتيجة وبتحسن، وحتى تستعيد صحتك بكامل لياقتها.
توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
>إذا لم يفهمك الناس، فهذا لا يعنى انك شخصاً سيئاً، أو طباعك غريبة .. كل ما فى الأمر أنك قد تكون لا تستطيع التعبير عن مشاعرك، واحتياجاتك .. حاول أن تعبر عما ترغب به .. فالأمر يحتاج إلى تدريب .. ومع الوقت ستجد نفسك أفضل.
>
>برج الأسد حظك اليوم السبت 11/6 /2016
>
برج الأسد على الصعيد المهني:
>السؤال عن الأشياء الجديدة عليك فى العمل لا يعيبك فى شىء، العيب أن تتكلم عن جهل، أو تخجل من طلب المعرفة، ستواجه مجموعة من المواقف التى ستبدو لك فى بادئ الأمر غريبة، لكن سرعان ما ستعرف أن هذه المواقف تحمل قدر كبير من الحقيقة التى يجب أن تتأقلم عليها سريعاً حتى تهدم أول حاجز فى طريقك المهنى.
على الصعيد العاطفى:
>الغيرة القاتلة أسوأ صفات مولود الأسد تعيش قصى حب أكثر من رائعة، لكن تحكماتك وانفعالاتك الدائمة تسبب لك كثير من المشكلات مع شريك حياتك، حاول أن تقلل من نسبة غيرتك فهناك الكثير من المواقف التى لا تستحق هذا الكم من الانفعال.
برج الأسد على الصعيد الصحي:
>الاستغناء عن كثير من العقاقير الطبية المهدئة سيسبب متاعب لك فى البداية لكنه حتماً سيزيد من قوة إرادتك ويعيد إليك طاقتك الذهنية وقوتك البدنية، وتحتاج إلى ممارسة الرياضة بشكل منتظم فى الفترة القادمة و تناول الأطعمة والمشوربات الغنية بالفيتامينات والمعادن.
توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش حالة نفسية مضطربة بسبب مشكلاته الكثيرة مع شريك حياته، الغيرة و الشك أصعب صفات برج الأسد ويحتاج إلى مزيد من الثقة والقدرة على التعامل مع المواقف والمشكلات بطريقة أكثر مرونة.
برج الجدى حظك اليوم السبت 11 يونيو 2016
>
برج الجدى على الصعيد المهنى
>عملك مستقر، ولكنك تمر فى الفترة المقبلة بأزمة طارئة ستتخلص منها سريعاً فقط عليك أن تهتم بكل التفاصيل العالقة، وأن تكون على دراية بكافة التفاصيل التى تحدث من حولك حتى لا تحدث لك أزمة قد تتسبب لك فى الفترة المقبلة بمشكلة.
برج الجدى على الصعيد العاطفى..
>اهتم فى الفترة المقبلة بالحبيب، فهو يمر بحالة نفسية سيئة للغاية، كذلك يحتاج إلى دعم نفسى كبير، فلا يجب أن تخذله، كن إلى جواره واستمع إليه جيداً، فهو الآن يبحث عن مأوى، فكن أنت له هذا المأوى.
على الصعيد الصحى..
>صحتك ليست على ما يرام خصوصاً أنك أهملت كثيراً فى كل التعليمات التى أوصاك بها الطبيب، كما أنه من الضرورى أن تتبع نظام صحى من جديد، حتى تستعيد رشاقتك وتنقى جسدك من أى مرض عارض.
توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
>يتوقع علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة، أن هناك انفراجة كبيرة سواء على مستوى العمل أو علاقتك بالحبيب، ومن المتوقع أن تحقق الكثير من الـأحلام المؤجلة منذ فترة طويلة، حاول أن تستغل كل الفرص ولا تضيع الوقت فى شيء ليس منه فائدة.
>
>برج الجوزاء حظك اليوم السبت 11 يونيو 2016
>
برج الجوزاء على الصعيد المهني:
>عملت بشكل استثنائى فى المكتب ومن المحتمل أن تتمتع بالثناء والانتباه من رئيسك فى العمل اليوم. ولكنك ستدفع ضريبة ذلك من الحسد والغيرة من زملائك مما قد يؤثر على مزاجك. اصعب تحدى لك هو الرد بطريقة منصفة وعدم السماح لهذه السلبية بأن تؤثر على عقلك وجسدك أو عملك.
على الصعيد العاطفي:
>اليوم مثالى للحب وإظهار التقدير الخاص بك لشخص مميز فى حياتك عن طريق القيام بشيء غير متوقع واليوم قد تلتقى حب حياتك أو حتى تبدأ فى رؤية شخص مقرب فى ضوء جديد تماما.
برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
>لقد اعتدت على نمط الحياة المستقرة وكنت تسمح لجسمك بأن يسترخي. هذا هو الوقت المناسب لبدء ممارسة الرياضة بشكل جدى واستعادة القوة والقدرة على التحمل التى كانت لديك أصلا لأنك قريبًا قد تحتاج لممارسة نشاط صعب جسديًا.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
>اليوم قد تصبح شخصًا غريبًا بعض الشيء بسبب أحداث غير متوقعة تحدث لك اليوم ومن المهم أن تحاول أن تفهم الاتجاه الذى تدفعك هذه المفاجآت للذهاب إليه.
حظك اليوم برج الحوت السبت 11/6 /2016
>
برج الحوت على الصعيد المهنى:
>مفاجآت كثيرة فى انتظارك فى الفترة القادمة، تقابل مجموعة من الأشخاص المقربين فى العمل وتكتشف أنك لم تكن تعرف حقيقة معدنهم، كثير من الأقنعة ستتساقط فى الفترة القادمة، وستعرف إنك كنت على حق حينما عملت وفقاً لحسابات آخرى بعيدة عن أجواء العمل فى الفترة الماضية.
على الصعيد العاطفى:
>لا يمكن أن تعيش بدون مشاعر، لكن إعطائها للشخص الصحيح سيعفيك من زيادة مشكلة عاطفية جديدة تضعها بجوار المشكلات السابقة، على الرغم من تمتعك بقدر عالى من الذكاء، لكن الاندفاع بمشاعرك نحو الأشخاص يقوى على عقلك وتفكيرك، فحاول أن تحقق الموازنة بين العقل والقلب.
برج الحوت على الصعيد الصحي:
>التدخين مع تناول القهوة يشعرك بلذة حقيقة، لكن إدراك الأعراض الجانبية التى ستتركها هذه العادة عليك يجب ان يكون مبكراً، تحتاج إلى وقفة مع النفس حتى تتخذ قرار الإقلاع عن التدخين قبل أن تجد أمراض الرئة والصدر تحيطك من كل ناحية.
توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يسيطر عليه إحساس الدهشة بعد اكتشاف حقيقة بعض الأشخاص الذى كان يعتبرهم من أقرب الأصدقاء إليه، الفترة القادمة ستكون فترة المفاجئات وسيحتاج مولود الحوت إلى السيطرة على انفعالاته.
برج الدلو حظك اليوم السبت 11 يونيو 2016
>
برج الدلو على الصعيد المهني:
>رحلة عمل طارئة تظهر فى منتصف اليوم وستكون هذه فرصة كبيرة لتحفيز عقلك. إذا كنت تشعر بأنك مثقلاً أكثر من اللازم يجب أن تأخذ قرارك فى النصف الأول من النهار وتجهز نفسك لكيفية تقديم نفسك أمام الجميع.
على الصعيد العاطفي:
>من يسعى من أبناء هذا البرج إلى إيجاد رفيق الروح فاليوم هو الأنسب لذلك، تستطيع جذب شخص ما أو تختلط مع الأصدقاء وتخرج معهم. أما من هم بالفعل فى علاقة عاطفية سوف يحدث ما يجدد شرارة العلاقة بينهما.
برج الدلو على الصعيد الصحي:
>شجع نفسك على أن تأكل جيدا وتنام جيدا وتأخذ قسطا من الراحة يحتاجها جسمك منذ فترة طويلة. قد لا تكون واعيًا بأهمية الاهتمام بصحتك ولكن وعكة صحية طارئة يمكن أن تجعلك تدرك ذلك.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>يمكن للقاء مع الأصدقاء القدامى أو زيارة مفاجئة منهم أن تغير مسار يومك تمامًا وتجعلك فى أفضل حال ممكنة ويمكن لصديق قديم أن يقدم لك حلاً مثاليًا لواحدة من مشاكلك الطارئة.
برج السرطان حظك اليوم السبت 11 يونيو 2016
>
برج السرطان على الصعيد المهني:
>التزامك الطويل بالعمل الجاد والصبر سيؤتى ثماره الآن ويمكن أن تنشأ فرصة كبيرة الآن للمضى قدما فى حياتك المهنية. ستبدأ أخيرًا فى جنى فوائد التزاماتك. ومع ذلك، تأكد أن تعترف بإسهامات الآخرين وتحافظ على تواضعك.
على الصعيد العاطفي:
>اليوم سوف تتمتع بجو رومانسى جديد تماما ومنعش والدفء من أقرب علاقاتك يعم يومك. اغتنم هذه الفرصة للاستمتاع ببعض الوقت مع شريكك وخلق بعض الذكريات الجميلة. يمكنك أن تفعل شيئا خاصا لشريك حياتك اليوم، وسوف يكون ممتنا للغاية.
برج السرطان على الصعيد الصحي:
>تلتقى عددا من الاصدقاء الذين يساعدونك على أن تحافظ على أهداف لياقتك البدنية والاهتمام بصحتك بشكل جاد وحقيقى من الآن سواء باتباع نظام غذائى مناسب أو من خلال ممارسة الرياضة.
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>من الأفضل لك عدم الانخراط فى أى أنشطة صاخبة اليوم واقضى اليوم فى التأمل الهادئ وستكون قادرًا على العثور على السلام فى نهاية اليوم.
برج العذراء حظك اليوم السبت 11/6 /2016
>
برج العذراء على الصعيد المهنى:
>الأزمات المهنية لا تنتهى والضغوط النفسية تزداد يوماً بعد يوم، لا تستطيع أن تنجز مهام بعينها بعدما ألمت بك مجموعة من المشكلات الصحية والنفسية، تحتاج إلى إعادة شحن طاقتك، والتأكد من تفريغ الطاقة السلبية الموجودة داخلك، أنت من الشخصيات التى تملك قدرة العمل تحت ضغط، لكن هذه المرة الظروف أقوى منك.
على الصعيد العاطفى:
>الابتعاد عن بعض الشخصيات المقربة لك ربما يكون هو الأفضل فى هذه المرحلة، حالتك النفسية تزداد سوءً، ومحاولة افتعال الضحك تؤثر عليك سلباً، الحديث مع شخص غريب والاتجاه إلى عالم الروحانيات سيساعدك كثيراً هذه الفترة، انظر إلى ماضيك وستجد أن الحكايات مكررة.
برج العذراء على الصعيد الصحي:
>وعكة صحية شديدة تجبرك على ملازمة الفراش، ونزلات البرد فى هذا التوقيت من العام لها مفعول السحر القادر على تحطيم قواك البدنية، تحتاج إلى قسط كافى من الراحة وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين سى حتى تزيد من قوة مناعتك، ولا تنسى تناول المشروبات الدافئة.
توقعات علماء الفلك لمولود برج العذراء:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يقضى فترة صعبة فى حياته، ويجد أن حكايات بعينها تتكرر والتفاصيل تعاد وكأنها كانت أمس، يحتاج مولود العذراء فى هذه الفترة إلى الابتعاد عن مصادر الإزعاج فى حياته والذهاب إلى أماكنه المفضلة.
برج العقرب حظك اليوم السبت 11 يونيو 2016
>
برج العقرب على الصعيد المهني:
>كن حذرا للغاية اليوم خاصة عندما تتلقى تكليفًا بالعمل السرى الذى قد يؤدى إلى خلافات فى العمل مع شريكك.
على الصعيد العاطفي:
>اليوم أنت وشريك حياتك قد تخططا للخروج معًا، وشريك حياتك يمكن أن يدعمك بسهولة وقد تذهب لرحلة عطلة غريبة أو رحلة مغامرة غير عادية من أجل كسر الروتين الرتيب فى العلاقة.
برج العقرب على الصعيد الصحي:
>توترك وعصبيتك ينعكسان بالسلب على قولونك العصبى وهو ما يمكن أن يتطور لوعكة صحية شديدة السوء يجب أن تحاول أن تهدأ وتتجنب الأطعمة التى تزيد من الأمر سوءًا.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>كل ما تبذله من جهود فيما يتعلق بكل من حياتك المهنية وحياتك الشخصية تأتى الآن إلى ذروتها، ومن المرجح أن جهودك هذه ستؤدى إلى نجاح كبير بالنسبة لك.
حظك اليوم برج الميزان السبت 11/6/2016
>
برج الميزان على الصعيد المهني:
>استمر فى بذل الجهود التى تساعدك على التقدم فى حياتك المهنية بشكل سريع، تمتلك عقل مفكر وله قدرة على الإبداع، التواجد مع الزملاء الذين يمتلكون خبرات كبيرة فى محيط العمل، يزيد من خبرتك الشخصية، تستطيع أن تتحمل سلوكيات البعض غير اللائقة وتعرف جيداً كيف تتعامل معها.
على الصعيد العاطفي:
>التردد الدائم والتفكير فى كل التفاصيل مهما كانت أهميتها يشغل جزء كبير من تفكيرك، تعيش فى مرحلة هامة فى حياتك تحتاج فيها إلى أخذ كثير من القرارات المصيرية، لكن تشتيت الفكر لن يساعدك على اتخاذ القرارات الصائبة، نحى خيالك واحتمالاتك جانباً، و ركز تفكيرك فى شىء واحد فقط.
برج الميزان على الصعيد الصحي:
>الجيوب الأنفية ستكون رفيقتك فى الفترة القادمة، احذر التواجد فى الأماكن المزدحمة و لا تتعرض إلى المعطرات والأشياء ذات الروائح النفاذة، احرص على تواجد الدواء معك دائماً حتى لا تتعرض إلى تعب مفاجئ ربما لا يمكن أن تتحمله حينها.
>
>توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش حالة من حالات التردد فى عدد من مشكلات حياته، تقبل على مجموعة من القرارات المصيرية التى تحتاج منك التفكير بشكل جيد و عقل صافى، حتى لا تجد نفسك فى مأزق بسبب قرار خاطئ.
>