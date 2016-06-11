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برج السرطان حظك اليوم السبت 11 يونيو 2016

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برج السرطان حظك اليوم السبت 11 يونيو 2016 برج السرطان حظك اليوم السبت 11 يونيو 2016

على الصعيد المهني:


>التزامك الطويل بالعمل الجاد والصبر سيؤتى ثماره الآن ويمكن أن تنشأ فرصة كبيرة الآن للمضى قدما فى حياتك المهنية. ستبدأ أخيرًا فى جنى فوائد التزاماتك. ومع ذلك، تأكد أن تعترف بإسهامات الآخرين وتحافظ على تواضعك.

على الصعيد العاطفي:


>اليوم سوف تتمتع بجو رومانسى جديد تماما ومنعش والدفء من أقرب علاقاتك يعم يومك. اغتنم هذه الفرصة للاستمتاع ببعض الوقت مع شريكك وخلق بعض الذكريات الجميلة. يمكنك أن تفعل شيئا خاصا لشريك حياتك اليوم، وسوف يكون ممتنا للغاية.

برج السرطان على الصعيد الصحي:


>تلتقى عددا من الاصدقاء الذين يساعدونك على أن تحافظ على أهداف لياقتك البدنية والاهتمام بصحتك بشكل جاد وحقيقى من الآن سواء باتباع نظام غذائى مناسب أو من خلال ممارسة الرياضة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>من الأفضل لك عدم الانخراط فى أى أنشطة صاخبة اليوم واقضى اليوم فى التأمل الهادئ وستكون قادرًا على العثور على السلام فى نهاية اليوم.

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مصر 365

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