حظك اليوم برج الحوت السبت 11/6 /2016

برج الحوت على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت:

>مفاجآت كثيرة فى انتظارك فى الفترة القادمة، تقابل مجموعة من الأشخاص المقربين فى العمل وتكتشف أنك لم تكن تعرف حقيقة معدنهم، كثير من الأقنعة ستتساقط فى الفترة القادمة، وستعرف إنك كنت على حق حينما عملت وفقاً لحسابات آخرى بعيدة عن أجواء العمل فى الفترة الماضية.>لا يمكن أن تعيش بدون مشاعر، لكن إعطائها للشخص الصحيح سيعفيك من زيادة مشكلة عاطفية جديدة تضعها بجوار المشكلات السابقة، على الرغم من تمتعك بقدر عالى من الذكاء، لكن الاندفاع بمشاعرك نحو الأشخاص يقوى على عقلك وتفكيرك، فحاول أن تحقق الموازنة بين العقل والقلب.>التدخين مع تناول القهوة يشعرك بلذة حقيقة، لكن إدراك الأعراض الجانبية التى ستتركها هذه العادة عليك يجب ان يكون مبكراً، تحتاج إلى وقفة مع النفس حتى تتخذ قرار الإقلاع عن التدخين قبل أن تجد أمراض الرئة والصدر تحيطك من كل ناحية.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يسيطر عليه إحساس الدهشة بعد اكتشاف حقيقة بعض الأشخاص الذى كان يعتبرهم من أقرب الأصدقاء إليه، الفترة القادمة ستكون فترة المفاجئات وسيحتاج مولود الحوت إلى السيطرة على انفعالاته.