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برج العذراء حظك اليوم السبت 11/6 /2016

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برج العذراء حظك اليوم السبت 11/6 /2016 برج العذراء حظك اليوم السبت 11/6 /2016

على الصعيد المهنى:


>الأزمات المهنية لا تنتهى والضغوط النفسية تزداد يوماً بعد يوم، لا تستطيع أن تنجز مهام بعينها بعدما ألمت بك مجموعة من المشكلات الصحية والنفسية، تحتاج إلى إعادة شحن طاقتك، والتأكد من تفريغ الطاقة السلبية الموجودة داخلك، أنت من الشخصيات التى تملك قدرة العمل تحت ضغط، لكن هذه المرة الظروف أقوى منك.

على الصعيد العاطفى:


>الابتعاد عن بعض الشخصيات المقربة لك ربما يكون هو الأفضل فى هذه المرحلة، حالتك النفسية تزداد سوءً، ومحاولة افتعال الضحك تؤثر عليك سلباً، الحديث مع شخص غريب والاتجاه إلى عالم الروحانيات سيساعدك كثيراً هذه الفترة، انظر إلى ماضيك وستجد أن الحكايات مكررة.

برج العذراء على الصعيد الصحي:


>وعكة صحية شديدة تجبرك على ملازمة الفراش، ونزلات البرد فى هذا التوقيت من العام لها مفعول السحر القادر على تحطيم قواك البدنية، تحتاج إلى قسط كافى من الراحة وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين سى حتى تزيد من قوة مناعتك، ولا تنسى تناول المشروبات الدافئة.

توقعات علماء الفلك لمولود برج العذراء:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يقضى فترة صعبة فى حياته، ويجد أن حكايات بعينها تتكرر والتفاصيل تعاد وكأنها كانت أمس، يحتاج مولود العذراء فى هذه الفترة إلى الابتعاد عن مصادر الإزعاج فى حياته والذهاب إلى أماكنه المفضلة.

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مصر 365

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