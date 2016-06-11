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حظك اليوم برج الثور السبت 11 يونيو 2016

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حظك اليوم برج الثور السبت 11 يونيو 2016 حظك اليوم برج الثور السبت 11 يونيو 2016

برج الثور على الصعيد المهني:


>تحتاج إلى وضع جدول زمنى وخطة واضحة فقد عانيت من التخبط الكثير فى مجال العمل الفترة السابقة وقد ينعكس ذلك بشكل سلبى جدًا عليك فى الفترة القادمة يجب أن تحذر وتبدأ فى تحديد أهدافك بشكل واضح.
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>على الصعيد العاطفى:


>قد تذهب فى مناسبة مع الحبيب وتخطف الأنظار من خلالها. القمر فى صالحك عاطفيًا تقضى أوقات سعيدة بعد فترة من التوتر والمشاكل تتجاوزان كل المحن معًا نحو مرحلة أكثر استقرارًا.

برج الثور على الصعيد الصحي:


>التغييرات الجوية المفاجئة مازالت تؤثر بشكل سلبى على صحتك عليك اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة حتى تمر تلك الفترة بسلام دون التعرض لمشاكل صحية أنت فى غنى عنها.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>مررت بالعديد من خيبات الأمل فى الفترة السابقة سوف تنتهى بدءً من اليوم يمكنك أن تتنفس الصعداء وتبدأ فى وضع خطة واضحة لتحقيق الأهداف والنجاحات المرجوة.
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مصر 365

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