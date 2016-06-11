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برج العقرب حظك اليوم السبت 11 يونيو 2016

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برج العقرب حظك اليوم السبت 11 يونيو 2016 برج العقرب حظك اليوم السبت 11 يونيو 2016

على الصعيد المهني:


>كن حذرا للغاية اليوم خاصة عندما تتلقى تكليفًا بالعمل السرى الذى قد يؤدى إلى خلافات فى العمل مع شريكك.

على الصعيد العاطفي:


>اليوم أنت وشريك حياتك قد تخططا للخروج معًا، وشريك حياتك يمكن أن يدعمك بسهولة وقد تذهب لرحلة عطلة غريبة أو رحلة مغامرة غير عادية من أجل كسر الروتين الرتيب فى العلاقة.

برج العقرب على الصعيد الصحي:


>توترك وعصبيتك ينعكسان بالسلب على قولونك العصبى وهو ما يمكن أن يتطور لوعكة صحية شديدة السوء يجب أن تحاول أن تهدأ وتتجنب الأطعمة التى تزيد من الأمر سوءًا.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>كل ما تبذله من جهود فيما يتعلق بكل من حياتك المهنية وحياتك الشخصية تأتى الآن إلى ذروتها، ومن المرجح أن جهودك هذه ستؤدى إلى نجاح كبير بالنسبة لك.

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مصر 365

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