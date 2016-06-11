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برج الدلو حظك اليوم السبت 11 يونيو 2016

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برج الدلو حظك اليوم السبت 11 يونيو 2016 برج الدلو حظك اليوم السبت 11 يونيو 2016

على الصعيد المهني:


>رحلة عمل طارئة تظهر فى منتصف اليوم وستكون هذه فرصة كبيرة لتحفيز عقلك. إذا كنت تشعر بأنك مثقلاً أكثر من اللازم يجب أن تأخذ قرارك فى النصف الأول من النهار وتجهز نفسك لكيفية تقديم نفسك أمام الجميع.

على الصعيد العاطفي:


>من يسعى من أبناء هذا البرج إلى إيجاد رفيق الروح فاليوم هو الأنسب لذلك، تستطيع جذب شخص ما أو تختلط مع الأصدقاء وتخرج معهم. أما من هم بالفعل فى علاقة عاطفية سوف يحدث ما يجدد شرارة العلاقة بينهما.

برج الدلو على الصعيد الصحي:


>شجع نفسك على أن تأكل جيدا وتنام جيدا وتأخذ قسطا من الراحة يحتاجها جسمك منذ فترة طويلة. قد لا تكون واعيًا بأهمية الاهتمام بصحتك ولكن وعكة صحية طارئة يمكن أن تجعلك تدرك ذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>يمكن للقاء مع الأصدقاء القدامى أو زيارة مفاجئة منهم أن تغير مسار يومك تمامًا وتجعلك فى أفضل حال ممكنة ويمكن لصديق قديم أن يقدم لك حلاً مثاليًا لواحدة من مشاكلك الطارئة.

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مصر 365

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