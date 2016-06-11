حظك اليوم برج الميزان السبت 11/6/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

>استمر فى بذل الجهود التى تساعدك على التقدم فى حياتك المهنية بشكل سريع، تمتلك عقل مفكر وله قدرة على الإبداع، التواجد مع الزملاء الذين يمتلكون خبرات كبيرة فى محيط العمل، يزيد من خبرتك الشخصية، تستطيع أن تتحمل سلوكيات البعض غير اللائقة وتعرف جيداً كيف تتعامل معها. على الصعيد العاطفي:

>التردد الدائم والتفكير فى كل التفاصيل مهما كانت أهميتها يشغل جزء كبير من تفكيرك، تعيش فى مرحلة هامة فى حياتك تحتاج فيها إلى أخذ كثير من القرارات المصيرية، لكن تشتيت الفكر لن يساعدك على اتخاذ القرارات الصائبة، نحى خيالك واحتمالاتك جانباً، و ركز تفكيرك فى شىء واحد فقط. برج الميزان على الصعيد الصحي:

>الجيوب الأنفية ستكون رفيقتك فى الفترة القادمة، احذر التواجد فى الأماكن المزدحمة و لا تتعرض إلى المعطرات والأشياء ذات الروائح النفاذة، احرص على تواجد الدواء معك دائماً حتى لا تتعرض إلى تعب مفاجئ ربما لا يمكن أن تتحمله حينها. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش حالة من حالات التردد فى عدد من مشكلات حياته، تقبل على مجموعة من القرارات المصيرية التى تحتاج منك التفكير بشكل جيد و عقل صافى، حتى لا تجد نفسك فى مأزق بسبب قرار خاطئ.

شبكةعيونالإخبارية

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