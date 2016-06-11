برج الجوزاء حظك اليوم السبت 11 يونيو 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>عملت بشكل استثنائى فى المكتب ومن المحتمل أن تتمتع بالثناء والانتباه من رئيسك فى العمل اليوم. ولكنك ستدفع ضريبة ذلك من الحسد والغيرة من زملائك مما قد يؤثر على مزاجك. اصعب تحدى لك هو الرد بطريقة منصفة وعدم السماح لهذه السلبية بأن تؤثر على عقلك وجسدك أو عملك.>اليوم مثالى للحب وإظهار التقدير الخاص بك لشخص مميز فى حياتك عن طريق القيام بشيء غير متوقع واليوم قد تلتقى حب حياتك أو حتى تبدأ فى رؤية شخص مقرب فى ضوء جديد تماما.>لقد اعتدت على نمط الحياة المستقرة وكنت تسمح لجسمك بأن يسترخي. هذا هو الوقت المناسب لبدء ممارسة الرياضة بشكل جدى واستعادة القوة والقدرة على التحمل التى كانت لديك أصلا لأنك قريبًا قد تحتاج لممارسة نشاط صعب جسديًا.>اليوم قد تصبح شخصًا غريبًا بعض الشيء بسبب أحداث غير متوقعة تحدث لك اليوم ومن المهم أن تحاول أن تفهم الاتجاه الذى تدفعك هذه المفاجآت للذهاب إليه.