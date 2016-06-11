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وفاة مواطن وآسيوي في حادثين منفصلين على شارع محمد بن زايد

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وفاة مواطن وآسيوي في حادثين منفصلين على شارع محمد بن زايد وفاة مواطن وآسيوي في حادثين منفصلين على شارع محمد بن زايد

تسببت السرعة الزائدة مساء أمس في وفاة شاب مواطن على شارع محمد بن زايد في دبي ، فيما توفي آسيوي في حادث آخر وقع أول من أمس قبيل موعد الافطار نتيجة تدهور صهريج ديزل على الشارع ذاته.


> وأكد المقدم خبير أحمد عتيق بورقيبة، نائب مدير إدارة البحث والإنقاذ في شرطة دبي انه تم الانتقال في حادث اصطدام سيارة صالون بالحواجز الأسمنتية على شارع محمد بن زايد بعد ورود بلاغ في الساعة التاسعة وخمس دقائق  مساء حيث وصل رجال الانقاذ خلال دقائق ، إلا أن قوة الاصطدام تسببت في تحطم المركبة بالكامل ووفاة سائقها رغم محاولة رجال الانقاذ التدخل وقص أجزاء من المركبة، وتم نقل المتوفي  بالإسعاف إلى مستشفى راشد، منوهاً بأن الحادث تسبب في ازدحام كبير على الشارع بالاتجاه إلى الشارقة.


> ومن جانبه قال الرائد على عبد الله القصيب النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي انه تم الانتقال أول من أمس في غضون الساعة السادسة والنصف قبيل الإفطارإلى حادث تدهور صهريج ديزل بالقرب من منطقة جبل على في شارع محمد بن زايد نتيجة عدم مقدرة السائق السيطرة على المركبة ما أدى إلى انفصال المقطورة وتدهور الصهريج في المنطقة الرملية وتم استدعاء فرق الدفاع المدني للتدخل ومنع اندلاع حريق نتيجة انسكاب الديزل.
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وأفاد النقبي بأنه نتج عن الحادث وفاة السائق وهو آسيوي الجنسية.

 

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