حدث بالفعل.. مسلحون خطفوا مواطنا من داخل نقطة شرطة "أولاد عمرو" فى قنا

علم"اليوم السابع" من مصادر أمنية أن اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، استدعى رئيس مباحث نقطة قرية أولاد عمرو الكائنة التابعة لمركز قنا بسبب واقعة غريبة حدثت منذ فترة.

وأوضحت المصادر أن الواقعة تتلخص فى أن 4 اشخاص بعضهم مسلح طاردوا آخر فى القرية لقتله فتوجه الضحية إلى نقطة شرطة "أولاد عمرو" للاستنجاد برجالها والاحتماء بهم، إلا أن المسلحين اقتحموا نقطة الشرطة و"ثبتوا" رجالها وخطفوا الضحية، وفروا هاربين فى سيارتهم.

وأضافت المصادر: "عقب هذه الوقعة استدعى مدير أمن قنا، رئيس مباحث نقطة الشرطة لمعرفة تفاصيل الواقعة ووبخه لفشله فى السيطرة على الموقف".

ومن جانبها تقوم مباحث مديرية أمن قنا بالبحث والتحرى حول المسلحين الذين هاجموا النقطة لضبطهم وتقديمهم للنيابة المختصة .

ويجرى قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية تحقيقا حول الواقعة لبيان مسئولية رئيس النقطة واتخاذ قرار بشأنه.

تخفيض عقوبة "دومة وماهر ومحمد عادل" فى التعدى على ضباط شرطة إلى شهر

>