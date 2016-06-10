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ضبط 46 طن أرز مجهول المصدر قبل بيعها فى السوق السوداء بالقاهرة

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ضبط 46 طن أرز مجهول المصدر قبل بيعها فى السوق السوداء بالقاهرة ضبط 46 طن أرز مجهول المصدر قبل بيعها فى السوق السوداء بالقاهرة
تمكنت مباحث و التجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط 46 طن أرز داخل مخزنة بمنطقتى السيدة زينب والساحل، قبل بيعها للمواطنين بأسعار أزيد من الأصلية فى السوق السوداء.

تلقى رجال مباحث التموين والتجارة ، معلومات مفادها قيام صاحبا مخزنين بالسيدة زينب و الساحل بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية و الخالية من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها ( مجهولة المصدر )، لطرحها للبيع للجمهور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، لإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ،بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وعلى الفور داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المخازن المتحرى عنها وضبطت "عبد الرحمن.ع.ع" 43 سنة بمنطقة السيدة زينب وبحوزته 34 طن أرز مجهول المصدر وحررت له المحضر رقم 8202 جنح جزئيه القديمة لسنة 2016، كما ضبطت "ياسر.ز.ع" وبحوزته 12 طن و 500 كيلو أرز مجهول المصدر وحررت له المحضر رقم 8618 جنح جزئيه الساحل لسنة 2016 وإحالة المتهمين إلى جهة التحقيق المختصة.


>- شرطة التموين تطارد محتكرى الأرز وتضبط 54 طنا فى القاهرة

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مصر 365

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