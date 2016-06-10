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مصرع طفل وشقيقته غرقًا بحمام سباحة قرية سياحية فى بورسعيد

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مصرع طفل وشقيقته غرقًا بحمام سباحة قرية سياحية فى بورسعيد مصرع طفل وشقيقته غرقًا بحمام سباحة قرية سياحية فى بورسعيد
لقى طفلان منذ قليل، مصرعهما بحمام سباحة قرية سياحية ببورسعيد، عقب فتح حمام السباحة للاستخدام بعد الإفطار اليوم الجمعة.

وقد تلقى قسم طوارىء مديرية الصحة ببورسعيد بلاغا بمصرع طفلين شقيقين، طفل عمره 6 سنوات والطفلة عمرها 9 سنوات عقب نزولهما للسباحة فى حمام سباحة قرية تابعة للجهاز التنفيذى لمحافظة بورسعيد.

نقل الطفلان إلى مستشفى آل سليمان؛ وأفاد تقرير المستشفى أن الطفلين شقيقان وتم وضع الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.


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