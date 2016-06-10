بالصور.. مقاهى كفر الشيخ تنقل مباريات بطولة أمم أوروبا 2016

شهدت مقاهى مدن محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الجمعة ، تواجد عدد كبير من الجماهير ،لمشاهدة مباريات بطولة الأمم الأوروبية 2016 ،ومنها المباراة الافتتاحية بين رومانيا وفرنسا ضمن المجموعة الأولى.

فبجوار سور إستاد المحافظة توجد عدد من المقاهى ، التى تنقل مباريات أمم أوروبا منها مقهى سمعه والجامعة وشوبى كافيه، والشهاوى كافيه وبشارع المصنع توجد عدد من المقاهى منها مقهى كامل مرسي.كما تنقل المباريات عدد من أندية كفر الشيخ من خلال وضع شاشات كبرى منها نادى كفر الشيخ الاجتماعى ونادى دسوق ونادى بيلا ونادى الحامول.

كما تنقل عدد من الحدائق التابعة لمدن المحافظة منها حديقة العائلات بفوه والأسرة والطفولة بدسوق عبر شاشات كبرى.

قال باسم سعفان " من أهالى كفر الشيخ " إن المقاهى والنوادى قبلة الشباب لمتابعة مباريات أمم أوروبا التى بدأت مساء اليوم وتعد فرصة كبيرة لجميع الشباب التراويح للترويح عن أنفسهم عقب صلاة.

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