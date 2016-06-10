أخبار العراق..طيران التحالف يدمر أبراج اتصالات ومقار داعش جنوبى الموصل

دمر طيران التحالف الدولى اليوم الجمعة أبراج اتصالات ومقار أمنية لتنظيم (داعش) الإرهابى فى ناحية القيارة جنوب شرقى الموصل مركز محافظة نينوى شمال غربى العراق.

وذكرت قيادة عمليات نينوى أن التحالف دمر أبراج اتصالات وموقع اجهزة تشويش داعش ومراكز التحكم الأرضية فى القيارة، ومقر "الشرطة الإسلامية" لداعش فى الناحية ومقرا أمنيا.

وأشارت إلى أن غارات طيران التحالف ضد مواقع داعش فى ناحية القيارة وقضاء مخمور اليوم، دمرت أيضا منصتى صواريخ فى ناحية القيارة وسيارة مفخخة وقتل ثلاثة إرهابيين.

على صعيد آخر، نعى المرصد العراقى للحريات الصحفية المصور الحربى على التميمى والذى قتل أثناء تغطيته معارك تحرير الفلوجة الليلة الماضية برصاص مسلحى داعش.

ويعد التميمى، الذى شارك فى تغطية معارك تحرير الكرمة والصقلاوية والفلوجة، هو الشهيد الثالث من الصحفيين منذ بدء علمية تحرير الفلوجة فى 23 مايو الماضى، وهو من سكان البصرة جنوبى العراق ويبلغ من العمر 19 عاما.