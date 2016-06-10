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فتح" تطالب "حماس" بالتريث وعدم استباق حوار الدوحة

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فتح" تطالب "حماس" بالتريث وعدم استباق حوار الدوحة فتح" تطالب "حماس" بالتريث وعدم استباق حوار الدوحة
طالب المتحدث باسم حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" فايز أبو عيطة قادة حركة "حماس" بالتريث وعدم إطلاق التصريحات الاستباقية لجولة الحوار المقبلة فى العاصمة القطرية الدوحة.

وقال أبو عيطة- فى تصريح صحفى مساء اليوم (الجمعة)- أن التصريحات التى تصدر عن قيادات فى "حماس" استباقية ولا تبشر بالمصالحة.

وتساءل عن دواعى الاستعجال بإطلاق مثل هذه التصريحات، "سواء فيما يتعلق بمشكلة الموظفين أو فى البرنامج السياسى للحكومة"، داعيا الجميع إلى تهيئة الأجواء لإنجاح الجولة المقبلة من الحوار فى الدوحة خلال الشهر الفضيل.

ومن المقرر أن تعقد جلسة مباحثات جديدة بين حركتى "فتح" و"حماس" الأسبوع المقبل فى الدوحة، لاستكمال بحث آليات تطبيق اتفاق المصالحة.

وكان القيادى فى حركة "حماس" إسماعيل رضوان قال فى تصريحات صحفية اليوم أن اللقاء مع فتح سيبحث ملف موظفى حكومة غزة السابقة التى كانت تديرها "حماس" وبرنامج حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف رضوان: "إن الاصرار على برنامج منظمة التحرير الفلسطينية لحكومة الوحدة دليل على عدم جدية "فتح" فى المصالحة".
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