إصابة شخصين فى حادث تصادم بالغنايم فى أسيوط

أصيب شخصان منذ قليل، فى حادث تصادم تروسيكل، أثناء تفاديه الاصطدام بسيارة بمركز الغنايم التابع لمحافظة أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة بمركز الغنايم بمنطقة بحرى، يفيد وقوع حادث تصادم تروسيكل وسيارة ووقوع مصابين.

وانتقلت قوات الإسعاف والشرطة لموقع الحادث، وتبين إصابة بسام حداد أبو الدهب 25 عاما، ومعاذ حداد أبوالدهب 18عاما ، وتم نقل المصابين لمستشفى الغنايم المركزى وتحرير محضر بالواقعة.

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