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ليلة الامتحان.. 5 خطوات تخلص الطالب من التوتر والقلق

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ليلة الامتحان.. 5 خطوات تخلص الطالب من التوتر والقلق ليلة الامتحان.. 5 خطوات تخلص الطالب من التوتر والقلق
التوتر والقلق رداء الطالب وأسرته طوال فترة ماراثون الثانوية العامة، وليلة الامتحان يزداد مستوى التوتر والقلق لدى الطالب بمقدار الضعف.

والتغلب على هذا التوتر أحد طرق النجاح الذى يضمن تركيز الطالب فى الامتحان، وما ينتج عنه من نتائج جيدة فى النهاية، وتقول الدكتورة "نبيلة السعدى"، أخصائية التواصل الاجتماعى والاستشارات الأسرية والزوجية، "تبدأ رحلة التخلص من التوتر والقلق من أيام مراجعة ما قبل الامتحان، عن طريق تفريغ عقلنا من كل ما يؤثر عليه من أفكار خارجية قد تساهم فى انقطاع التركيز أثناء المذاكرة والمراجعة".

وأضافت، يركز الطالب ليلة الامتحان على بعض الخطوات حتى يشعر بالهدوء، وهى:
>1. أخذ قسط من الراحة الكافية.
>2. تنشيط الجسم والذهن ببعض الحركات الرياضية الخفيفة.
>3. تناول بعض الفواكه الطازجة لتخفيف التوتر.
>4. اختيار بعض قطع الحلوى التى يفضلها كل طالب ليأخذها معه فى الامتحان، مما يساعده على نسيان القلق.
>5. الذهاب إلى الامتحان مبكرًا بحيث نكون باللجنة قبل موعدها بعشر دقائق حتى يشعر الطالب بالثقة فى نفسه.
>6. راجع بهدوء الملخصات التى أعددتها بنفسك من قبل، ولا تنظر فى أى ملخصات للغير حتى لا تشعر بالتشويش.


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