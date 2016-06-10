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مصادر لـ"اليوم السابع": وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يُغادر القاهرة

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مصادر لـ"اليوم السابع": وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يُغادر القاهرة مصادر لـ"اليوم السابع": وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يُغادر القاهرة
غادر مطار القاهرة الدولى منذ قليل، وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عقب زيارته للقاهرة لعدة أيام التقوا خلالها بمسئولين أمنين مصريين، لبحث ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتى فتح وحماس، وتشكيل حكومة وحدة وطنية ولم الشمل الداخلى الفلسطينى.

وأكدت مصادر قيادية فلسطينية لـ"اليوم السابع"، أن الوفد المغادر ضم أبو أحمد فؤاد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومسئول دائرة العلاقات السياسية ماهر الطاهر، وعضو المكتب السياسى أبو على حسن، مشيرة إلى أن وفد الفصائل سيعود للقاهرة خلال أيام لتنسيق المواقف والتشاور بشأن ملف المصالحة.

يذكر أن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية جمال الشوبكى، استقبل مساء أمس الخميس أعضاء وفد الجبهة الشعبية وأطلع الوفد السفير الشوبكى على رؤية الجبهة الشعبية للتطورات السياسية الأخيرة، وكذلك للأوضاع الميدانية فى الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أطلع الوفد السفير الشوبكى على زيارتهم الحالية إلى القاهرة وجهود المصالحة ورأب الصدع على الساحة الفلسطينية والتى تتم بالقاهرة.

من جهته أطلع السفير الفلسطينى وفد الجبهة الشعبية على الوضع الراهن مع استمرار إسرائيل فرض العقوبات الجماعية وممارسة العنف والإرهاب، وترسيخ الاستيطان غير الشرعى وسرقة الأراضى والموارد وغيرها من الممارسات التى ترقى إلى جرائم الحرب، وكذلك تطورات الحراك السياسى والدبلوماسى الفلسطينى على الصعيد الدولى، وجهود إنجاح المبادرة الفرنسية.


>وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يعقد لقاءً مهمًا مع مسئولين مصريين
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