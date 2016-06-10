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توقف حركة المرور بسبب تصادم 3 سيارات أعلى محور 26 يوليو

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توقف حركة المرور بسبب تصادم 3 سيارات أعلى محور 26 يوليو توقف حركة المرور بسبب تصادم 3 سيارات أعلى محور 26 يوليو
تسبب تصادم بين 3 سيارات بمنطقة بين الكبارى أعلى محور 26 يوليو، فى توقف حركة السيارات أمام المتجه من كوبرى 15 مايو و فى طريقه إلى الدائرى.

وانتقل رجال المرور، إلى مكان الحادث ويتم حاليا سحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من غرفة النجدة بحادث تصادم أعلى المحور، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية لمكان الحادث لإزالة حطام الحادث.
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