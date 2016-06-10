الكنيسة تقيم صلاة جنازة ضحايا حادث الأتوبيس على طريق القاهرة الإسماعيلية

أقيمت مساء اليوم جنازة ضحايا حادث أتوبيس رحلة مدارس أحد كنيسة العذراء بعزبة النخل بالقاهرة. وشارك فى صلاة الجنازة عدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان وأهالى الضحايا.

كان أتوبيس رحلات يقل مجموعة من أطفال فصل رابعة ابتدائى من الكنيسة فى طريقه إلى مدينة العبور قد تعرض لحادث أثناء سيره على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى ما أدى إلى انقلابه ومصرع ثلاثة أطفال هم ماثيو ألفريد ويوسف نبيل وستيفن إيليا، بالإضافة إلى فادى إبراهيم وهو أحد خدام فصل التربية الكنسية وكذلك إصابة 17 طفلا.

وكانت تحقيقات النيابة التى أشرف عليها المستشار وليد السعيد، كشفت أن شخصا يقود سيارة ملاكى"جيب شروكى" بطريق الإسماعيلية الصحراوى بمدينة الشروق حيث فوجيء قائد أتوبيس رحلات تابع لكنيسة العذراء بعزبة النخل يقل مجموعة من الأطفال، وكان فى طريقه لأحد الأديرة بالسير عكس الاتجاه ما تسبب فى اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلب الأتوبيس بالطريق.

ننشر صور حادث انقلاب أتوبيس كنيسة العذراء على طريق القاهرة الإسماعيلية