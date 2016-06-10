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بالصور.. حكمدار البحيرة ومدير المباحث يصلان "رشيد" لحل أزمة المحامين

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بالصور.. حكمدار البحيرة ومدير المباحث يصلان "رشيد" لحل أزمة المحامين بالصور.. حكمدار البحيرة ومدير المباحث يصلان "رشيد" لحل أزمة المحامين
وصل إلى مقر غرفة المحامين بمحكمة رشيد كل من اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة ، واللواء محمد خريصة مدير المباحث والعميد حازم عزت رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الدوار، منذ قليل، للسعى لعمل جلسة صلح مع محامين رشيد .

وكان قد دخل العشرات من محاميى رشيد، منذ قليل، فى اعتصام مفتوح بغرفة المحامين بمحكمة رشيد، احتجاجا على الاعتداء بالضرب والإهانة على أحد زملائهم.

من جانبه، صرح مصطفى فهمى المحامى والأمين العام المساعد للجنة الدفاع عن الحقوق والحريات بنقابة المحامين برشيد، بأنه تم التعدى بالضرب على زميلهم وليد نصار المحامى، من قبل مأمور مركز رشيد، وأفراد مكتبه، بالضرب، وإلقائه من على سلم المركز، مما أدى إلى إصابته.

وأضاف أنه تحرر عن الواقعة تقرير طبي بمستشفى رشيد العام، والتقدم للنيابة العامة ببلاغ، وفى انتظار وصول رئيس النيابة الكلية المستشار على حسن لإجراء التحقيق فى الواقعة .

وأكد فهمى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن المحامين فى اعتصام مفتوح لحين حل المشكلة، وأن هناك إجراءات تصعيدية بالتنسيق مع مجلس النقابة العامة من خلال الهيثم تيسير نقيب محاميى رشيد، وهناك متابعة من نقيب المحامين سامح عاشور .

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016


>اعتصام محاميى رشيد احتجاجا على تعدى مأمور رشيد على زميلهم
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