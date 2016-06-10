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استقالات جماعية لهيئة أمانة "كفر الدوار" بحزب المصريين الأحرار فى البحيرة

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استقالات جماعية لهيئة أمانة "كفر الدوار" بحزب المصريين الأحرار فى البحيرة استقالات جماعية لهيئة أمانة "كفر الدوار" بحزب المصريين الأحرار فى البحيرة
تقدم أعضاء هيئة أمانة بندر ومركز كفر الدوار لحزب المصريين الأحرار بالبحيرة، اليوم الجمعة ، باستقالة جماعية لهيئة أعضاء المكتب، احتجاجا علي إهانة اللواء أحمد سليمان أمين عام الحزب بالمحافظة، وعضو مجلس النواب عن دائرة كوم حمادة ، لأعضاء الحزب، على حد قولهم .

ونشر هيثم عبد العزيز أمين شباب الحزب بالمحافظة ، عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " استقالة جماعية لأعضاء بندر و مركز كفر الدوار لإهانة أمين الحزب اللواء أحمد سليمان ، أعضاء أكبر مركزين بالمحافظة .

وقال أمين شباب الحزب بالمصريين الأحرار: "أستقيل أنا بصفتى أمين شباب المحافظة المكلف من الأستاذ صلاح البنا أمين تنظيم حزب المصريين الأحرار، يجب أن اعتذر لكل من أقنعته بالدخول إلى هذا الحزب ، نستقيل نحن أمانه بندر كفر الدوارب كامل هيئه "المكتب والمكلفيين" من أمين تنظيم الحزب ، وذلك ردا على تعامل اللواء أحمد سليمان أمين عام الحزب وإهانته لكفر الدوار جميعها " وقال إن كفر الدوار فشله " على حد قوله.


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