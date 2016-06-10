استقالات جماعية لهيئة أمانة "كفر الدوار" بحزب المصريين الأحرار فى البحيرة

تقدم أعضاء هيئة أمانة بندر ومركز كفر الدوار لحزب المصريين الأحرار بالبحيرة، اليوم الجمعة ، باستقالة جماعية لهيئة أعضاء المكتب، احتجاجا علي إهانة اللواء أحمد سليمان أمين عام الحزب بالمحافظة، وعضو مجلس النواب عن دائرة كوم حمادة ، لأعضاء الحزب، على حد قولهم .

ونشر هيثم عبد العزيز أمين شباب الحزب بالمحافظة ، عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " استقالة جماعية لأعضاء بندر و مركز كفر الدوار لإهانة أمين الحزب اللواء أحمد سليمان ، أعضاء أكبر مركزين بالمحافظة .

وقال أمين شباب الحزب بالمصريين الأحرار: "أستقيل أنا بصفتى أمين شباب المحافظة المكلف من الأستاذ صلاح البنا أمين تنظيم حزب المصريين الأحرار، يجب أن اعتذر لكل من أقنعته بالدخول إلى هذا الحزب ، نستقيل نحن أمانه بندر كفر الدوارب كامل هيئه "المكتب والمكلفيين" من أمين تنظيم الحزب ، وذلك ردا على تعامل اللواء أحمد سليمان أمين عام الحزب وإهانته لكفر الدوار جميعها " وقال إن كفر الدوار فشله " على حد قوله.



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