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علاج جديد لمرض الصدفية.. حقنة تعمل على المدى الطويل

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علاج جديد لمرض الصدفية.. حقنة تعمل على المدى الطويل علاج جديد لمرض الصدفية.. حقنة تعمل على المدى الطويل
كثير من الأشخاص حول العالم يعانون من مرض "الصدفية" وهو من أمراض المناعة الذاتية، وليس له علاج فعال حتى الآن، لكن دراسة علمية حديثة توصلت لحقنة جديدة تعمل بشكل جيد على المدى الطويل.

وأوضح الباحثون، أن هذه الحقنة تسمى إيكسيكيزوماب (Taltz)، وتمت الموافقة عليها فى مارس الماضى من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA”، وجاء ذلك بعد أن أظهرت التجارب الأولية أنها علاج فعال للصدفية المتوسطة إلى الشديدة، بعد أكثر من 12 أسبوعًا.

وخلال الدراسة التى نشرت مؤخرًا فى مجلة "نيو انجلاند اوف ميديسين"، وجد الباحثون أن حقن إيكسيكيزوماب (Taltz) تظهر نتائج أقوى بعد استخدامها لمدة 60 أسبوعًا، لافتين إلى أن 80% من المرضى تحسنت حالتهم بمعدل 75% على الأقل بعد اتباع العلاج.

وأضاف الدكتور جويل جيلفاند، وهو طبيب أمراض جلدية، أن حقنة "إيكسيكيزوماب" أظهرت "فعالية غير مسبوقة" ضد المزيد من الحالات الحادة لمرض الصدفية، حيث تعمل على استهداف مسار “IL-17”.


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