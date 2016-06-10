الأرصاد: طقس السبت مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري.. والعظمى 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تتوقع الهيئة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة غرب يصاحبها سقوط الأمطار هناك، وأن تنشط الرياح المثيرة للرمال غربا وعلى شمال الصعيد وسيناء وخليج السويس والبحر الأحمر.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تبلغ درجة الحرارة العظمى، غدا السبت، في القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وفي الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20 درجة، وفي بورسعيد العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وفي شرم الشيخ العظمى 35 درجة والصغرى 26 درجة، وفي أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وفي حلايب العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة، والسلوم العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة.