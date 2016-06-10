لافروف يجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الفرنسى لبحث الأزمة الليبية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية سرجى لافروف بحث مع نظيره الفرنسى، جان مارك، العلاقات الثنائية بين البلدين والأزمة السياسية فى ليبيا، فى ضوء رئاسة فرنسا لمجلس الأمن الدولى.

وذكرت الوزارة- فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة- أن لافروف، أكد خلال الاتصال، استعداد روسيا للقيام بدور فعال فى تسوية الأزمة الليبية الداخلية، اعتمادا على أسس اتفاقية الصخيرات، والتى يعتمد تطبيقها على جمع كل القوى السياسية الفاعلة فى البلاد.

ومن جانب أخر، أعلنت الخارجية الروسية، أن لافروف أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الألمانى، فرانك فالتر شتاينماير، بحث خلاله الأزمات القائمة فى كل من سوريا وليبيا وأوكرانيا، كما ناقشا سبل العمل فى منظمة الأمن والتعاون، التى تترأسها ألمانيا هذا العام.

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