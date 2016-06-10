أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا لعبت كوتشينة مع مصطفى قمر على الأغاني وكسبت أغنيتين -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأثنين 10 أبريل 2017 -
ستاد مصر: تحليل لأبرز أسباب هزيمة الزمالك أمام إنبى -
محافظ البحيرة تقدم واجب العزاء لأسرة الشهيدة أسماء -
بالصور.. مصراوي في مسقط رأس المشتبه به في "تفجير المرقسية" -
بالفيديو- إخلاء التلاميذ من مدرسة بكاليفورنيا بعد إطلاق النار -
بعد عام من السجن بتهمة "خدش الحياء".. أحمد ناجي يكتب رواية جديدة- صور -
شيخ الأزهر يرأس اجتماعًا طارئًا غدًا للرد على تفجيري الكنيستين​ -
مصر تدين الهجومين الإرهابيين في العاصمة الصومالية مقديشيو -
الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

لافروف يجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الفرنسى لبحث الأزمة الليبية

Google+ Print
لافروف يجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الفرنسى لبحث الأزمة الليبية لافروف يجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الفرنسى لبحث الأزمة الليبية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية سرجى لافروف بحث مع نظيره الفرنسى، جان مارك، العلاقات الثنائية بين البلدين والأزمة السياسية فى ليبيا، فى ضوء رئاسة فرنسا لمجلس الأمن الدولى.

وذكرت الوزارة- فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم اليوم الجمعة- أن لافروف، أكد خلال الاتصال، استعداد روسيا للقيام بدور فعال فى تسوية الأزمة الليبية الداخلية، اعتمادا على أسس اتفاقية الصخيرات، والتى يعتمد تطبيقها على جمع كل القوى السياسية الفاعلة فى البلاد.

ومن جانب أخر، أعلنت الخارجية الروسية، أن لافروف أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الألمانى، فرانك فالتر شتاينماير، بحث خلاله الأزمات القائمة فى كل من سوريا وليبيا وأوكرانيا، كما ناقشا سبل العمل فى منظمة الأمن والتعاون، التى تترأسها ألمانيا هذا العام.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017