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بعد اتهامهم بالتهرب الضريبي.. برشلونة تتجه لتسوية صفقة نيمار مع القضاء الإسباني

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بعد اتهامهم بالتهرب الضريبي.. برشلونة تتجه لتسوية صفقة نيمار مع القضاء الإسباني بعد اتهامهم بالتهرب الضريبي.. برشلونة تتجه لتسوية صفقة نيمار مع القضاء الإسباني

اللاعب نيمار

قالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الجمعة، إن نادي برشلونة توصل إلى اتفاق مع النيابة العامة الإسبانية، اعترف بموجبه بارتكاب جريمتين ضد الخزانة العامة في صفقة التعاقد مع نيمار عام 2011.

وبحسب “سكاي نيوز عربية” فقد نقل التلفزيون الإسباني الرسمي عن مصادر قضائية مطلعة قولها إن النادي سيدفع غرامة قدرها 5.5 مليون يورو لتسوية الأمر وحفظ ملف الدعوة المقامة ضد رئيس النادي “غوسيب ماريا بارتوميو” والرئيس السابق “ساندرو روسيل”، بعد أن كانت النيابة تطالب بسجن الأول لمدة عامين وثلاثة أشهر والثاني لسبعة أعوام وستة أشهر على التوالي لارتكابهما جرائم مالية مختلفة في صفقة ضم النجم البرازيلي.

ومن المقرر أن يصادق مجلس إدارة النادي الكاتالوني على قرار تلك التسوية القضائية في اجتماع استثنائي يعقد في وقت لاحق الجمعة. حسب ما نقلت فرانس برس عن وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

يأتي هذا التطور بعد يومين من مطالبة نيابة المحكمة الوطنية الإسبانية بمحاكمة اللاعب نيمار ووالده بتهمة “الفساد بين الأفراد”، والاحتيال والنصب على صندوق برازيلي للاستثمار كان يمتلك 40 في المئة من حقوق اللاعب في صفقة انتقاله إلى صفوف برشلونة.

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