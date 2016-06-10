"لو تهمك أخبار الثانوية العامة".. التعليم العالى تحل لغز التنسيق وقواعده

أكد محمد حجازى، المستشار الإعلامى للدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن ما يتم تداوله حول إلغاء التنسيقء، عار تماما عن الصحة، مؤكدا أن مكتب التنسيق قائم بعمله خلال العام الجديد.

وأضاف حجازى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مكتب التنسيق لا علاقة له بما يحدث فى امتحانات الثانوية العامة، وأن عمله يبدأ بعد إرسال نتيجة طلاب الثانوية العامة معتمدة من وزارة التربية والتعليم.

وتابع المستشار الإعلامى لوزير التعليم العالى، أنه إذا تم إلغاء التنسيق بعد ما حدث فى امتحانات الثانوية العامة من تسريب أو غيره فما هو البديل؟ وكيف سيتم التعامل مع الطلاب الناجحين؟ مشيرا إلى أن مكتب التنسيق قائم وفقا للقواعد المعمول بها وسيتعامل مع النتيجة المرسلة من وزارة التربية والتعليم.

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