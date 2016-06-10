"الكهرباء": الانقطاعات محدودة منذ بداية رمضان لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة

شهدت عدد من أنحاء الجمهورية انقطاعات محدودة فى التيار الكهربائى نتيجة الأعطال الفنية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وخاصة بالمحافظات والأحياء التى يوجد بها مناطق عشوائية كثيرة يوجد بها سرقات تيار وكابلات ذات قدرات أقل من أحمال المواطنين.

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الانقطاعات التى حدثت خلال الأيام القليلة الماضية منذ أول أيام شهر رمضان المبارك تعتبر محدودة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة التى أدت إلى حدوث أعطال فنية نتيجة عدم تحمل الكابلات لأحمال المواطنين التى تزيد فجأة و ذلك معظمها بالمناطق العشوائية التى يوجد بها سرقات تيار.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مركز التحكم القومى لشبكة الكهرباء لم يلجأ منذ ما يقرب من عام و نصف لتخفيفى الأحمال من خلال قطع التيار على المواطنين، لافتاً إلى أن الانقطاعات التى تحدث نتيجة أعطال فنية.

وأوضح الوزير، أن هذه الأزمة سيتم القضاء عليها تماماً خلال عامين بحد أقصى بعد الانتهاء من تطوير شبكة نقل الكهرباء و تركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية للحد من سرقات التيار التى تعتبر السبب الرئيسى فى حدوث الاعطال مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار الوزير إلى أن مصر لن تشهد انخفاضا فى الجهد الذى يودى لانقطاع مفاجئ فى التيار، خلال عامين بعد انتهاء الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تطوير شبكة النقل بالكامل.

ومن جانبه، كشف الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الشبكة القومية للكهرباء مستقرة رغم زيادة الأحمال، موكداً أن هناك فائض يومى فى الشبكة يصل لـ3 آلاف ميجا وات ولا يوجد تخفيف أحمال إطلاقاً.

وأوضح اليمانى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك 5 أسباب وراء انقطاع التيار الكهربائى خلال الأيام الماضية، موضحاً أن من أهم أسباب الانطاعات هو ارتفاع درجات الحرارة التى وصلت فى بعض الأيام لـ46 درجة مئوية.

وأشار اليمانى، إلى أن ارتفاع الحرارة يودى لزيادة الأحمال على الشبكة بشكل مفاجئ و الذى ينتج عنه حدوث أعطال فنية طارئة خاصة بالمناطق العشوائية و بمحافظات الصعيد، مشيراً إلى أن شركات الكهرباء لديها فرق فنية تواجه هذه الأعطال فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف اليمانى، إلى أن من بين أسباب الانقطاعات هو أزمة انخفاض الجهد التى مازال يعانى منها أهالى الصعيد والتى تتسبب فى مشاكل عدة لا يمكن أنكارها، مضيفاً أن الوزارة تنفذ حالياً خطة طموحة للقضاء تماماً على مشكلة انخفاض الجهد و تحسين الخدمة للمواطن.

وقال اليمانى، أن سرقات التيار الكهربائى تعد من الأسباب الرئيسية التى تتسبب فى حدوث انقطاع فى التيار، حيث أن التوقعات الخاصة بالأحمال تضم المشتركين و لكن مركز التحكم القومى يفوجئ أحياناً بزيادة الأحمال على الشبكة بشكل كبير و غير متوقع و هو ما يتسبب فى انصهار الكابلات و بالتالى انقطاع التيار.

وتابع ايمانى، أن هناك بعض الاعمال الفردية التى تتسبب فى حدوث أعطال فنية طارئة و تكبد الوزارة خسائر، مثل قيام بعض المواطنين بأعمال حفر عشوائى يتسبب من خلالها فى قطع الكابلات و بالتالى انقطاع التيار.

وطالب اليمانى المواطنين بالاتصال على رقم 121 طوارئ الكهرباء و الإبلاغ عن أى أعطال فنية أو انقطاع تيار لمدة طويلة، حتى تتمكن الفرق الفنية الموجودة بجميع شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية من حلها فى أسرع وقت ممكن.

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