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حى العجوزة: حملات مداهمة المقاهى هدفها رفع الإشغالات وليس ضبط المفطرين

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حى العجوزة: حملات مداهمة المقاهى هدفها رفع الإشغالات وليس ضبط المفطرين حى العجوزة: حملات مداهمة المقاهى هدفها رفع الإشغالات وليس ضبط المفطرين
قال اللواء أحمد عبد الرحيم رئيس حى العجوزة، إن الحى يشن يوميا حملات على المقاهى والكافتيريات المخالفة والمدارة دون ترخيص، سواء خلال شهر رمضان أو طوال الشهور الأخرى.

ونفى رئيس الحى فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، ما نشر بشأن شن الحى حملات على المقاهى لضبط المفطرين، مشيرا إلى أن الحملات هدفها محدد وهو رفع الإشغالات وغلق المقاهى غير المرخصة التى تنتشر بصورة كبيرة خلال الشهر الكريم.

وأوضح عبد الرحيم، أن الحى أو أى شخص يمكن أن يحاسب مواطن يجلس على مقهى خلال نهار رمضان، مشيرا إلى احترام الأديان الأخرى، وأن الموضوع بين العبد وربه، لا يستطيع أحد محاسبة من يجلس على المقهى فى شهر رمضان.

وكان قد انتشر قيام حى العجوزة بشن حملات على المقاهى والكافيتريات بالحى، لضبط المفطرين خلال نهار رمضان.


>مصدر: أعمال نقل مرافق الخط الثالث لمترو الأنفاق بالمهندسين تستغرق شهرين

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