أوباما يشاهد ألبوم صور لأسطورة الملاكمة الراحل محمد على

نشر الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية على تويتر، صورة للرئيس الأمريكى باراك أوباما أثناء مشاهدته لألبوم صور لأسطورة الملاكمة الراحل محمد على.

كان الآلاف قد ودعوا الأسطورة محمد على، فى مشهد جنائزى مهيب بمشاركة عائلته كاملة وعدد كبير من المشاهير، حيث ذكرت تقارير صحفية أن 14 ألف شخص شاركوا فى تلك الجنازة المهيبة، التى تميزت بالطابع الإسلامى.

وسافر الكثير من المسلمين من كافة أنحاء العالم، من أجل حضور تلك الجنازة، بساحة كنتاكى الأمريكية لتوديع الأسطورة محمد على.

بالفيديو..فى مشهد مهيب..الآلاف يؤدون صلاة الجنازة على جثمان البطل"محمد على كلاى"

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