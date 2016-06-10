إنشاء شبكة صرف بالقرى الأكثر احتياجا فى الوادى الجديد بتكلفة 15 مليون جنيه

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد فى تصريح صحفى، اليوم الجمعة، الموافقة على تخصيص 15 مليون جنيه لإنشاء شبكة خطوط صرف صحى بالقرى الأكثر احتياجًا على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، إذ يجرى طرح تلك الخطوط للبدء فى التنفيذ خلال الأيام المقبلة، بعد تخصيص 15مليون جنيه من وزارة التعاون الدولى لتنفيذ هذا المشروع من خلال اتفاقية منحة لإنشاء عدد من المشروعات بالمحافظة.

وأضاف عشماوى أن توصيل شبكات الصرف الحى للقرى الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة يمثل سابقة للمرة الأولى التى يتم فيها توفير أهم الخدمات الحيوية لتلك القرى بدعم من الحكومة فى إطار توفير تلك الخدمات للقرى النائية والمحرومة على مستوى المحافظة.

وفى سياق متصل أكد محافظ الوادى الجديد أنه تم الانتهاء من إنشاء 4 محطات مياه شرب وهى محطة البستان ومحطة الحزب ومحطة ناصر الثورة ومحطة بور سعيد وسيتم تشغيل المحطات الأربعه أيام السبت و الأحد القادمين ليكون إجمالى محطات مياه الشرب الجارى إنشاؤها 31 محطة بتكلفة إجمالية تقترب من 250 مليون جنيه تقوم القوات المسلحة بإنشاء محطتين وتقوم الهيئة القومية لمياه الشرب وإحدى الشركات الأخرى بإنشاء 29 محطة.