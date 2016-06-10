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اختناق مرضى مستشفيات المحلة جراء اشتعال النيران بمقلب قمامة

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اختناق مرضى مستشفيات المحلة جراء اشتعال النيران بمقلب قمامة اختناق مرضى مستشفيات المحلة جراء اشتعال النيران بمقلب قمامة
أشعل مجهولون النيران بمقلب القمامة بمدينة المحلة فى محافظة الغربية، ويحوى أكثر من 200 ألف طن، وغطت الأدخنة الكثيفة سماء المنطقة، وأصابت المرضى بمستشفيات الحميات والصدر والكبد بالاختناق وانتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، كما انتقل اللواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة لمتابعة الموقف وإخطار اللواء أحمد صقر محافظ الغربية.

فى الوقت الذى تعرض فيه أهالى مناطق أبو دراع ومنشية البكرى لاختناقات نتيجة لتصاعد الأدخنة من المقلب.


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