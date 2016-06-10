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الحكومة تعرض على سكان مثلث ماسبيرو وحدات سكنية 50 متر بـ750 ألف جنيه

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مثلث ماسبيرو

مثلث ماسبيرو

وزعت الأجهزة التنفيذية لحى بولاق استمارات رغبات الشاغلين على أهالى بولاق أبو العلا “مثلث ماسبيرو” لعرض مخطط التطويرعليهم وتخييرهم بالبقاء داخل المثلث أو الحصول على وحدة خارج المثلث أو الحصول على تعويض مادى.

وشملت الاستمارات التى تم توزيعها على الشاغلين فقط ثلاث رغبات، الرغبة الأولى الحصول على وحدة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر أو العبور أو مدينة بدر، على أن تقوم الدولة بتعويض الشاغل عن الوحدة التى يشغلها وفقا لعدد الغرف وتصل تقدير قيمة الغرفة الواحدة 45 ألف جنيه، ويحصل الشاغل على الواحدة مقابل دمج التعويض المالى التى ستمنحه الدوله له مع تقسيط المتبقى على 20 سنة.

أما الرغبة الثانية فهى الحصول على وحدة سكنية داخل المثلث بمساحة 50 متر وتكلفتها 600 ألف جنيه ويعوض الشاغل أيضا عن الغرفة 45 ألف جنيه ويحصل على الوحدة مقابل دمج التعويض المالى الذى ستمنحه الدولة له مع تقسيط المتبقى على 20 سنة مع حساب 7% زيادة تمويل عقارى وتبدأ الأقساط من 4.200 جنيه وصولا إلى 5,200 جنيه شهريا. أما الرغبة الثالثة فهى الحصول على التعويض المالى نقدا ويقدر الغرفة ب45 ألف جنيه ويعوض الشاغل وفقا لعدد الغرف بالإضافة الى 15 ألف جنيه دعم من الدولة.

حي بولاق يوزع استمارة رغبات الشاغلين على أهالي مثلث ماسبيرو

حي بولاق يوزع استمارة رغبات الشاغلين على أهالي مثلث ماسبيرو

 

 

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