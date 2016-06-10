بالفيديو: مراسم جنازة الأسطورة محمد علي كلاي بدأت

بدأت مراسم تشييع الملاكم محمد علي كلاي، التي أقيمت وفق الشروط الإسلامية، يوم أمس الخميس في مدينة لويزفيل في ولاية كنتاكي في الوسط الغربي للولايات المتحدة، على أن تنتهي اليوم.

وحضر الجنازة حوالى 14 ألف شخص من مختلف الأعراق والعقائد، حيث استمعوا إلى أدعية وتلاوات من القرآن الكريم، كما أمّ الصلاة الشيخ زيد شاكر، مؤسّس المدرسة الإسلامية للفنون في كاليفورنيا.

ومن المقرر أن يوارى محمد علي الثرى اليوم الجمعة بمشاركة شخصيات كبيرة من بينها، الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي شارك أيضاً في مراسم يوم الخميس، إلى جانب الملك الأردني عبد الله الثاني، فيما يتوقع أن يشارك نحو 22 ألفاً من محبّيه أيضاً في الوداع الأخير.

يذكر أن محمد علي توفي الجمعة الماضي نتيجة صدمة إنتانية، وهي حالة خطيرة تنتج عن التهاب حادّ، وتؤدّي إلى انخفاض شديد في ضغط الدم في إحدى مستشفيات أريزونا عن عمر ناهز الـ74 عاماً.

محمد علي كلاي اختار حاملي نعشه بنفسه



