هل يعود جمال سليمان إلى مسلسل "العراب"؟

نشرت الفنانة السورية نسرين ناصرالدين عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستقرام"صورة تجمعها بالفنان جمال سليمان خلال زيارته إلى موقع تصوير " العراب- تحت الحزام" وعلقت تحتها " تحت الحزام. زيارة الأستاذ جمال سليمان .. نوّر الوكيشن".

يشار إلى ان الفنان جمال سليمان كان قد شارك في الجزء الاول من مسلسل "العراب" ولكنه رفض المشاركة في جزئه الثاني الذي يحمل عنوان "العراب- تحت الحزام" والذي لم ينته تصويره حتى الآن.

فما هو سبب زيارة جمال سليمان إلى موقع تصوير مسلسل لا يشارك به، وهل هي زيارة عادية، أم أن الجزء الثاني من مسلسل "العراب- تحت الحزام" يمكن أن تشهد مفاجآت تعيد سليمان إلى المسلسل، على طريقة مسلسل "باب الحارة" الذي يموت أبطاله ثم يعودون إلى الحياة، أم أن عودته إلى المسلسل ستكون مفاجأة جزئه الثالث، خصوصاً وأن النسخة العربية من مسلسل "العراب"، ستكون مؤلفة من نفس عدد أجزاء النسخة الأجنبية منه؟

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