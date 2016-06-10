أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا لعبت كوتشينة مع مصطفى قمر على الأغاني وكسبت أغنيتين -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأثنين 10 أبريل 2017 -
ستاد مصر: تحليل لأبرز أسباب هزيمة الزمالك أمام إنبى -
محافظ البحيرة تقدم واجب العزاء لأسرة الشهيدة أسماء -
بالصور.. مصراوي في مسقط رأس المشتبه به في "تفجير المرقسية" -
بالفيديو- إخلاء التلاميذ من مدرسة بكاليفورنيا بعد إطلاق النار -
بعد عام من السجن بتهمة "خدش الحياء".. أحمد ناجي يكتب رواية جديدة- صور -
شيخ الأزهر يرأس اجتماعًا طارئًا غدًا للرد على تفجيري الكنيستين​ -
مصر تدين الهجومين الإرهابيين في العاصمة الصومالية مقديشيو -
الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

"مستر كاش" يعيش في جلباب "طاش ما طاش"

Google+ Print

الجمعة 10-06-2016 21:14

يعيش مسلسل "مستر كاش" للفنان عبدالله السدحان وباقة من النجوم، والذي يعرض على التلفزيون السعودي في رمضان، في جلباب "طاش ما طاش"، أشهر الأعمال ، الذي قام ببطولته السدحان، بمشاركة رفيق دربه الفنان ناصر القصبي على مدار أكثر من 20 عاماً.

ويعتمد العمل على ذات التوليفة الناجحة في "طاش"، باعتباره مسلسلاً كوميدياً منفصل الحلقات. ويعتمد على نصّ دراميّ كوميديّ يحمل العديد من القضايا الإنسانية والاجتماعية في قالب تغلب عليه الكوميديا، ويضمّ في بطولته عدداً من نجوم الكوميديا، ويعرض في الفترة الذهبية بعد الإفطار.

وعلى الرغم من أنّ ذات الخلطة لـ"طاش" يقدّمها ناصر القصبي في "سيلفي 2"، إلا أن العمل يتميّز باللعب على المضمون، وبالتركيز على القضايا الشائكة والمثيرة للجدل، مع الاعتماد على التفوق الإعلاني والإعلامي للـ mbc، التي تعلن وتروّج للعمل بشكل احترافي.
أما "مستر كاش" فيركّز على طرح الموضوعات الاجتماعية الأكثر محلية، لأنه يعرض كمسلسل أوحد على التلفزيون السعودي، فيما لم يقدّم له التلفزيون الدعم الإعلامي والترويجي، كما أنّ نسب المشاهدة والإعلانات تصبّ في صالح mbc مقارنة بالتلفزيون السعودي.
وإن حملت الحلقات الأولى من المسلسل بعض التجديد من ناحية المضمون والطرح الدرامي، بالنظر إلى أنها تتناول العديد من مشاكل المجتمع السعودي في قالب درامي منوّع بين الكوميدية والتراجيدية، ولكنها لم تستطع لفت الأنظار إليها بقوة.

و"مستر كاش" عمل كوميدي اجتماعي إنساني، حلقاته منفصلة، ويناقش العديد من الأفكار الجريئة التي تتناول قضايا وإشكاليات معاصرة ومشاكل مأساوية من واقع المجتمع السعودي في قالب كوميدي ومساحة واسعة للتراجيديا. ومن أهم الحلقات "خائن العشرة" و"كان زوجي" و"سكاي بي" و"من أول نظرة" و"دفتر العائلة" و"وصية أمي" و"زمن الطيبين" و"قرية الثيران" و"المهايط" و"كف القبرصي".

والمسلسل من إنتاج مؤسسة فن المحلية للإنتاج الفني التابعة للفنان عبدالله السدحان، ومن تأليف ورشة نصّ تتكوّن من عنبر الدوسري وحسين الراشد، بإشراف عبدالله السدحان، والإخراج لأسد فولادكار، والبطولة لـ: عبدالله السدحان ومحمد العيسى ويوسف الجراح وماجد مطرب فواز وليلى السلمان وأميرة محمد ومروة محمد وعبدالمحسن النمر وشمعة محمد وأمينة العلي وأغادير السعيد ومريم الغامدي ودانا السالم وفهد العمر.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة