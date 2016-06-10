"مستر كاش" يعيش في جلباب "طاش ما طاش"

يعيش مسلسل "مستر كاش" للفنان عبدالله السدحان وباقة من النجوم، والذي يعرض على التلفزيون السعودي في رمضان، في جلباب "طاش ما طاش"، أشهر الأعمال السعودية، الذي قام ببطولته السدحان، بمشاركة رفيق دربه الفنان ناصر القصبي على مدار أكثر من 20 عاماً.

ويعتمد العمل على ذات التوليفة الناجحة في "طاش"، باعتباره مسلسلاً كوميدياً منفصل الحلقات. ويعتمد على نصّ دراميّ كوميديّ يحمل العديد من القضايا الإنسانية والاجتماعية في قالب تغلب عليه الكوميديا، ويضمّ في بطولته عدداً من نجوم الكوميديا، ويعرض في الفترة الذهبية بعد الإفطار.

وعلى الرغم من أنّ ذات الخلطة لـ"طاش" يقدّمها ناصر القصبي في "سيلفي 2"، إلا أن العمل يتميّز باللعب على المضمون، وبالتركيز على القضايا الشائكة والمثيرة للجدل، مع الاعتماد على التفوق الإعلاني والإعلامي للـ mbc، التي تعلن وتروّج للعمل بشكل احترافي.

أما "مستر كاش" فيركّز على طرح الموضوعات الاجتماعية الأكثر محلية، لأنه يعرض كمسلسل أوحد على التلفزيون السعودي، فيما لم يقدّم له التلفزيون الدعم الإعلامي والترويجي، كما أنّ نسب المشاهدة والإعلانات تصبّ في صالح mbc مقارنة بالتلفزيون السعودي.

وإن حملت الحلقات الأولى من المسلسل بعض التجديد من ناحية المضمون والطرح الدرامي، بالنظر إلى أنها تتناول العديد من مشاكل المجتمع السعودي في قالب درامي منوّع بين الكوميدية والتراجيدية، ولكنها لم تستطع لفت الأنظار إليها بقوة.

و"مستر كاش" عمل كوميدي اجتماعي إنساني، حلقاته منفصلة، ويناقش العديد من الأفكار الجريئة التي تتناول قضايا وإشكاليات معاصرة ومشاكل مأساوية من واقع المجتمع السعودي في قالب كوميدي ومساحة واسعة للتراجيديا. ومن أهم الحلقات "خائن العشرة" و"كان زوجي" و"سكاي بي" و"من أول نظرة" و"دفتر العائلة" و"وصية أمي" و"زمن الطيبين" و"قرية الثيران" و"المهايط" و"كف القبرصي".

والمسلسل من إنتاج مؤسسة فن المحلية للإنتاج الفني التابعة للفنان عبدالله السدحان، ومن تأليف ورشة نصّ تتكوّن من عنبر الدوسري وحسين الراشد، بإشراف عبدالله السدحان، والإخراج لأسد فولادكار، والبطولة لـ: عبدالله السدحان ومحمد العيسى ويوسف الجراح وماجد مطرب فواز وليلى السلمان وأميرة محمد ومروة محمد وعبدالمحسن النمر وشمعة محمد وأمينة العلي وأغادير السعيد ومريم الغامدي ودانا السالم وفهد العمر.

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