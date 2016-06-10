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بالفيديو.. انطونيو بانديراس يختبئ وراء "كنبة" رامز جلال

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السبت 11-06-2016 00:55

حل النجم العالمي أنطونيو بانديراس ضيفاً على برنامج المقالب "رامز بيلعب بالنار"، الذي يقدمه النجم المصري رامز جلال.

وفوجئ بانديراس خلال الحلقة باشتعال النيران في الغرفة التي كان يجلس بها أثناء قيامه بمقابلة صحفية أعدها له البرنامج كمقلب،فاختبأ خلف الكنبة، بعد إشتعال النيران في أنحاء الغرفة، قبل أن يأتي إليه رامز جلال متنكراً بزي رجل مطافئ.

وتدور فكرة البرنامج حول استضافة نجم كبير لأحد المهرجانات في المغرب، فيتم حجز غرفة فاخرة بفندق 7 نجوم للنجم، على أن يقوم بعمل حوار صحفي على هامش الفعاليات.

وأثناء الحوار يشتعل حريق صغير ثم يمتد، ويتدخل رجل الإنقاذ الذي يرتدي ملابسه رامز جلال لإخراج النجم لسطح المبنى الشاهق، وفي الطريق لسطح المبنى يتم مفاجأة النجم بحرائق وانفجارات قوية، حتى يصل الى السطح.

 

 

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