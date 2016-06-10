التشكيل - رمضان صبحي يقود شباب مصر أمام رواندا‎

يلعب رمضان صبحي كأساسي مع منتخب مصر للشباب أمام رواندا في إياب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب 2017.

وكان منتخب مصر فاز في مباراة الذهاب في رواندا بهدف دون رد سجله طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب.

وتقام المباراة في ملعب القاهرة الدولي بحضور ما يقرب الـ100 مشجع فقط من جنود القوات المسلحة.

رمضان صبحي شارك مع الأهلي أمام الداخلية يوم الخميس ولعب أكثر من 45 دقيقة وذلك بعدما حل بديلا للمصاب عبد الله السعيد في لقاء انتهى بفوز الأهلي بثنائية مقابل لاشيء.

وأعلن معتمد جمال المدير الفني لمنتخب مصر للشباب عن تشكيل المنتخب والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عصام الغندور

الدفاع: أسامة جلال – مصطفى الفرماوي – أحمد أبو الفتوح – عمر محمد رجب

الوسط: أكرم توفيق – كريم نيدفيد – أحمد رمضان

الهجوم: رمضان صبحي – طاهر محمد طاهر – مصطفى محمد

وينتظر المتأهل من هذه المباراة الفائز من مواجهة الجابون وأنجولا لمواجهته في الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات البطولة التي تقام في زامبيا.