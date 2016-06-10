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هبة عبد الغني: حزينة لعدم وجود مشاهد تجمعني بالساحر في”رأس الغول”

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هبة عبد الغني: حزينة لعدم وجود مشاهد تجمعني بالساحر في”رأس الغول” هبة عبد الغني: حزينة لعدم وجود مشاهد تجمعني بالساحر في”رأس الغول”

هبة عبد الغني

كتب: هاني صابر
> أعربت الفنانة هبة عبد الغني، عن سعادتها بشخصية ريهام التي تقدمها في مسلسل “رأس الغول”، مؤكدة أنها من الشخصيات القوية التي عرضت عليها في هذا الموسم بعد  دورها  بمسلسل”سجن النسا” الذي خاضت تجربته من قبل .

وقالت هبة في تصريح خاص لـ«ONA»، أن شخصية الفنانة التشكيلية التي تقدمها في هذا العمل، لم يكن دورًا سهلًا لطبيعة الشخصية التي تلعبها وتجمعها بالفنانة لقاء الخميسي ومحمد شاهين، لتطلبها لأداء معين خلال الأحداث لظهورها.

وأضافت، في الوقت نفسه، أنها حزينة لعدم وجود مشاهد تجمعها في المسلسل بالنجم الكبير محمود عبد العزيز”الساحر”، خاصة أنه العمل الاول الذي يجمعها به في الدراما التليفزيونية.

مسلسل”رأس الغول”، بطولة محمود عبد العزيز ولقاء الخميسي ومحمد شاهين ، وميرفت أمين وفاروق الفيشاوي وبيومي فؤاد ومن إخراج أحمد سمير فرج .

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أونا