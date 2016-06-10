تشخيص خاطئ لطبيب يفقد مريضًا وعيه 6 أيام بقنا

تقدم محمد فتحى الخولى، مذيع بإذاعة جنوب الصعيد، ببلاغلات عاجلة، يتهم فيها طبيبًا بالإهمال فى علاجه، مما تسبب فى فقدانه الوعى لمدة 48 ساعة.

وقال الخولى، إنه تقدم ببلاغلات إلى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، والدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة، ونقيب الأطباء بقنا، يتهم فيها طبيبا بإعطائه علاجا عن طريق الخطأ .

وأوضح الخولى فى البلاغات والشكاوى المقدمة، قائلًا : كنت أعانى من ارتفاع ضغط الدم وأجريت الكشف الطبى عند طبيب يدعى "محمد.ا.ا"، وكتب روشتة بها علاج (سيبرالكس ) مما أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية، وفقدان الوعى ، مما تسبب فى زيادة ضربات القلب، وصعوبة فى التنفس واصفرار الجلد، وبياض العين، وعدم الاتزان الذى لمدة 6 أيام متواصلة.

وتابع الخولى، زرت طبيبا آخر للكشف الطبى، وفوجئ باستخدام عقار سيبرالكس الخاص لمرضى المخ والأعصاب والحالات الخطرة للصرع، وكاد ينهى بحياتى، وحفاظًا على أرواح جميع المرضى، لذا أرجوا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة نحو تلك الواقعة.

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