أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا لعبت كوتشينة مع مصطفى قمر على الأغاني وكسبت أغنيتين -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأثنين 10 أبريل 2017 -
ستاد مصر: تحليل لأبرز أسباب هزيمة الزمالك أمام إنبى -
محافظ البحيرة تقدم واجب العزاء لأسرة الشهيدة أسماء -
بالصور.. مصراوي في مسقط رأس المشتبه به في "تفجير المرقسية" -
بالفيديو- إخلاء التلاميذ من مدرسة بكاليفورنيا بعد إطلاق النار -
بعد عام من السجن بتهمة "خدش الحياء".. أحمد ناجي يكتب رواية جديدة- صور -
شيخ الأزهر يرأس اجتماعًا طارئًا غدًا للرد على تفجيري الكنيستين​ -
مصر تدين الهجومين الإرهابيين في العاصمة الصومالية مقديشيو -
الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع رضيع وإصابة شقيقته بحروق فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بالمحلة

Google+ Print
مصرع رضيع وإصابة شقيقته بحروق فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بالمحلة مصرع رضيع وإصابة شقيقته بحروق فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بالمحلة
لقى طفل رضيع يبلغ من العمر 3شهور حتفه، وأصيبت شقيقته، 3سنوات، بحروق شديدة، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز، أثناء إعداد والدتهما الطعام داخل منزل بقرية ألابشيط مركز المحلة بمحافظة الغربية، و انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على النيران، ونقلت الجثة والمصابة لمستشفى المحلة العام.

تلقت شرطة النجدة بلاغا قبل انطلاق آذان المغرب بانفجار أسطوانة بوتجاز داخل منزل بقرية ألابشيط مركز المحلة، وانتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية، وتمت السيطرة على النيران، وتبين أن الحريق نتج عن تسريب الغاز، مما تسبب فى انفجار أسطوانة البوتاجاز ونتج عنه مصرع رضيع متأثرا بحروق وإصابة شقيقته طفلة تبلغ من العمر 3سنوات بحروق متفرقة، وتم نقلهما للمستشفى العام، وإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية.

مصدر بالتعليم: انفجار إسطوانة غاز بغرفة عاملة سبب حريق مدرسة الدقى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365