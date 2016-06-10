مصرع رضيع وإصابة شقيقته بحروق فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بالمحلة

لقى طفل رضيع يبلغ من العمر 3شهور حتفه، وأصيبت شقيقته، 3سنوات، بحروق شديدة، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز، أثناء إعداد والدتهما الطعام داخل منزل بقرية ألابشيط مركز المحلة بمحافظة الغربية، و انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على النيران، ونقلت الجثة والمصابة لمستشفى المحلة العام.

تلقت شرطة النجدة بلاغا قبل انطلاق آذان المغرب بانفجار أسطوانة بوتجاز داخل منزل بقرية ألابشيط مركز المحلة، وانتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية، وتمت السيطرة على النيران، وتبين أن الحريق نتج عن تسريب الغاز، مما تسبب فى انفجار أسطوانة البوتاجاز ونتج عنه مصرع رضيع متأثرا بحروق وإصابة شقيقته طفلة تبلغ من العمر 3سنوات بحروق متفرقة، وتم نقلهما للمستشفى العام، وإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية.

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