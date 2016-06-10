منظمة أرباب العمل التونسية ترفض المشاركة فى حكومة وحدة وطنية

أعلنت المنظمة الرئيسية لأرباب العمل فى تونس الجمعة دعم مقترح الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنها رفضت المشاركة فيها مثلما اشترط قائد السبسى لإنجاحها.

وكان قائد السبسى دعا فى الثانى من يونيو الحإلى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لاخراج البلاد من وضع اقتصادى واجتماعى صعب، مشترطا ان يشارك فيها الاتحاد العام التونسى للشغل (المركزية النقابية) والاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (المنظمة الرئيسية لارباب العامل).

وأعلن قائد السبسى يومها فى مقابلة مع المحطة الأولى للتلفزيون الرسمى ان حكومة الوحدة الوطنية "لن تنجح إن لم تشارك فيها هاتان القوتان".

وقال اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فى بيان الجمعة انه "يؤكد دعمه" لمقترح الرئيس لكنه "يعتبر أن المشاركة فى الحكومات ليست من طبيعة عمل الاتحاد ودوره ومهامه، ويعلن أنه لن يشارك بشكل مباشر فى حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة".

وانضم الاتحاد بذلك إلى المركزية النقابية التى اعلنت رفضها المشاركة فى هذه الحكومة. وفى السادس من الشهر الحإلى قال سامى الطاهرى المسؤول فى المركزية "نحن مع تشكيل حكومة جديدة، لا بد من التغيير. سنعطى رأينا ونطالب بتشكيل حكومة فيها حد ادنى من التوافق حتى لو لم تكن هناك (حكومة) وحدة وطنية".

واكد اتحاد الصناعة والتجارة فى بيانه "ضرورة حسن اختيار أعضائها (حكومة الوحدة الوطنية) وذلك من خلال الاعتماد على مقياس الكفاءة والقدرة على التسيير والجرأة فى اتخاذ القرارات" و"وجوب إعادة النظر فى هيكلية الحكومة لتحقيق الجدوى والفاعلية".

وأضاف ان "دعم الاتحاد للحكومة المقبلة سيكون على قاعدة البرنامج الذى ستعتمده" معلنا "استعداده المساهمة الفعلية فى بلورة برنامج عاجل تلتقى حوله مختلف القوى الوطنية الحية، يراعى الأولويات الوطنية وعلى رأسها التحديات الأمنية والاقتصادية ورد الاعتبار لقيمة العمل والتجسيد الفعلى لهيبة الدولة على أرض الواقع فى إطار احترام القانون وتطبيقه على الجميع".

ولفت إلى ان مقترح الرئيس التونسى "يأتى تفاعلا مع الوضع الراهن للبلاد على المستوى الاقتصادى والاجتماعي، حيث ازدادت الأوضاع صعوبة وفق ما تعكسه كل المؤشرات والإحصائيات الرسمية، وهو ما أصبح ينذر بما هو أسوأ وأخطر ما لم يتم التحرك بالسرعة اللازمة وبالفاعلية المطلوبة".

وبدأ قائد السبسى مشاورات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية.

والتقى الخميس فى اجتماع مشترك حسين العباسى الامين العام للمركزية النقابية ووداد بوشماوى رئيسة المنظمة الرئيسية لارباب العمل وممثلى الاحزاب الاربعة المشاركة فى الائتلاف الحكومى الحإلى.

والجمعة، بحث الرئيس التونسى الموضوع نفسه مع عدد من قياديى احزاب المعارضة.

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