التحالف الدولى ضد داعش: ليس هناك ما يدعو أن البغدادى ليس على قيد الحياة

صرح بريت ماكجيرك المبعوث الرئاسى للتحالف الدولى لمحاربة تنظيم داعش الارهابى بأنه ليس هناك ما يدعو إلى الإعتقاد بأن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى ليس على قيد الحياة ، غير أنه أشار إلى أنه لم يتم سماع أى شيء عنه منذ العام الماضى.

وقال ماكجيرك ، خلال مؤتمر صحفى فى البيت الأبيض اليوم ، إنه من المتوقع أن يصدر البغدادى بيانا لأنصاره بمناسبة شهر رمضان الحالى ، حيث أنه يعتبر نفسه ما يسمى بالخليفة ، وأضاف أنه من المفترض أن البغدادى على قيد الحياة.

وأكد أنه تم بالفعل القضاء على عدد كبير من قادة تنظيم داعش فى الآونة الاخيرة ، مشددا على أن التحالف الدولى أصبح أكثر قربا من القضاء على هذا التنظيم الإرهابى.

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