برنامج الأغذية العالمى يقدم مساعدات غذائية لأول مرة إلى مدينة داريا المحاصرة

قام برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة ، لأول مرة منذ عام 2012 ، بإيصال مساعدات غذائية إلى مدينة داريا المحاصرة التى تمثل إحدى مناطق ريف دمشق ، وذلك كجزء من قافلة مشتركة بين الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربى السورى.

وذكر بيان وزعه البرنامج اليوم أن البرنامج قدم حصصا غذائية تكفى لإطعام 2400 شخص لمدة شهر واحد وكميات من دقيق القمح تكفى لإطعام كل السكان والذى يقدر عددهم بحوالى 4 آلاف نسمة، لمدة شهر أيضاً ، مشيرا إلى أن القافلة المكونة من تسع شاحنات إمدادات طبية ومواد صحية سلمت إلى أهل داريا فى وقت متأخر من يوم أمس الخميس ، وتشمل السلال الغذائية التى يقدمها البرنامج وتشمل الأرز والعدس والبرغل والبقوليات والحمص والملح والسكر والزيت.

ومن المقرر إرسال المزيد من القوافل إلى كل من الـ 19 مدينة المحاصرة فى سوريا كجزء من خطة شهر يونيو فى أعقاب موافقة الحكومة السورية على الوصول إلى جميع هذه المناطق.

وأوضح البيان أنه تمت سلسلة من عمليات الإنزال الجوى على بلدة دير الزور المحاصرة بتسليم امداد شهرى من المواد الغذائية إلى 100 ألف شخص من المحاصرين داخل المدينة ، ويخطط البرنامج للمزيد فى الأسابيع القليلة المقبلة لتوفير حصة غذائية شهرية أخرى.

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