أخبار الأردن اليوم.. العثور على منصة احتفالات عمرها أكثر من 2000 عام بالأردن

ركزت أخبار الأردن اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار الأردن اليوم، عثر مجموعة من علماء الآثار فى الأردن، على بنية ضخمة مدفونة تحت رمال مدينة البتراء الأثرية، وفقًا لدراسة جديدة اعتمدت على صور الأقمار الصناعية لمسح المدينة القديمة، واتضح أنه عبارة عن منصة احتفال ضخمة تقع بالقرب من مركز المدينة، ويرجح أن يكون عمرها حوالى 2150 عامًا.

كما كشفت صور الأقمار الصناعية وجود مسرح أصغر داخل المسرح الكبير، وصفوفًا من الأعمدة على أحد جانبى المسرح، بالإضافة إلى مجموعة من السلالم الضخمة فى الجانب الآخر.

ووجد العلماء مجموعة من قطع الفخار المتناثرة حول الموقع، الذى يبلغ مساحته ما بين 49 و56 مترًا، الأمر الذى يجعلهم يعتقدون فى أن تاريخ الموقع يعود إلى زمن تأسيس مدينة البتراء.

كما وجد العلماء أيضًا مجموعة من الأحجار التى تم استيرادها من الجماعات الإغريقية الذين كانوا يتاجرون مع البتراء، طبقا لما ذكره صحيفة الجارديان، وكذلك قطع من الفخار من العصور الرومانية والبيزنطية. وتعد منطقة البتراء من مناطق التراث العالمى المسجلة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للعلوم والفنون والثقافة "اليونسكو"، ويعود تاريخها إلى نحو 4 آلاف سنة قبل الميلاد، حيث أسسها النبطيون الذين كانوا يسيطرون على العراق والأردن ولبنان فى ذلك الوقت.

ومن أخبار الأردن اليوم، شارك الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد، اليوم، جموع المصلين أداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، فى مسجد الشهيد الملك المؤسس عبد الله بن الحسين.



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