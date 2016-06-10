أشهر 5 خرافات تصدقها المرأة الحامل.. مثبتات الحمل والنوم على الظهر

مبروك أنتى حامل" من أجمل العبارات التى تستمع إليها الأمهات من الأطباء، لتخرج من عند الطبيب وتجلس مع الأهل والأصدقاء تستمع إلى نصائحهم المغلوطة، والتى لا تتناسب معها مما يؤدى إلى العديد من المشكلات الصحية لها ولطفلها.

وهو ما يحذر منه الدكتور جاسر البشرى، أستاذ أمراض النساء والتوليد جامعة عين شمس، قائلاً: "تستمع المرأة الحامل إلى آراء بعض الصديقات والأهل دون تطبيق ما ينصحها به الطبيب المعالج، ناسية أن اختلاف الأجسام وعدم تطبيق قاعدة طبية واحدة على كل النساء حتى وإن كن يشتركن فى عملية واحدة وهى الحمل".

وتابع: "هناك مجموعة من الخرافات التى تقتنع فيها المرأة الحامل تؤدى بها لمشكلات صحية عديدة، منها:

>1. كشفت آخر الإحصاءات أن مصر تحتل المراكز الأولى من بين أكبر الدول المستخدمة لما يسمى بمثبتات الحمل، وهو أول خطأ تقع فيه المرأة الحامل، حيث أن أقراص مثبتات الحمل ما هى إلا وهم يباع للسيدة لحظة رؤيتها لسقوط القليل من الدم فى بداية الحمل، وهو أمر طبيعى نتيجة جروح فى بعض الأوعية الدموية عن تكوين كيس الجنين".

2. مثبتات الحمل عبارة عن هرمونات تزيد من الوزن وتعرض المرأة الحامل للسمنة، وهو ما يصيبها بمختلف أنواع الجلطات.

3. الأدوية التى يتم تناولها فترة الحمل خاصة مثبتات الحمل تترك آثار جانبية على الجنين وتكوينه، وهو ما يعرضه لمختلف المشكلات بعد الولادة.

>4. النوم على الظهر دون ممارسة أى نشاط بدنى يقلل فرصة ولادتها الطبيعية، بالإضافة إلى تراكم الدهون وهو ما يؤثر على صحتها بالسلب.

>5. إيقاف تناول أقراص الكالسيوم أخر شهور الحمل من الأخطاء التى الكبيرة التى تصيب المرأة بهشاشة العظام نتيجة زيادة حاجة الجنين للكالسيوم وأخذه من الأم بكميات كبيرة، وتعتبر أقراص الكالسيوم درع الحماية الخاص بالمرأة الحامل من هشاشة العظام.

وينصح الدكتور "جاسر البشرى" المرأة الحامل أن تتناول 3 أشهر قبل الحمل لدواء يحتوى على الفوليك أسد لمنع تشوه الأجنه مع عدم الاستماع إلى نصائح الغير دون الطبيب، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة اليومية لتسهيل عملية الولادة الطبيعية.

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