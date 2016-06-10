أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا لعبت كوتشينة مع مصطفى قمر على الأغاني وكسبت أغنيتين -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأثنين 10 أبريل 2017 -
ستاد مصر: تحليل لأبرز أسباب هزيمة الزمالك أمام إنبى -
محافظ البحيرة تقدم واجب العزاء لأسرة الشهيدة أسماء -
بالصور.. مصراوي في مسقط رأس المشتبه به في "تفجير المرقسية" -
بالفيديو- إخلاء التلاميذ من مدرسة بكاليفورنيا بعد إطلاق النار -
بعد عام من السجن بتهمة "خدش الحياء".. أحمد ناجي يكتب رواية جديدة- صور -
شيخ الأزهر يرأس اجتماعًا طارئًا غدًا للرد على تفجيري الكنيستين​ -
مصر تدين الهجومين الإرهابيين في العاصمة الصومالية مقديشيو -
الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لسه قدامك فرصة.. ممارسة الرياضة بعد الأربعين تحمى من جلطات المخ

Google+ Print
لسه قدامك فرصة.. ممارسة الرياضة بعد الأربعين تحمى من جلطات المخ لسه قدامك فرصة.. ممارسة الرياضة بعد الأربعين تحمى من جلطات المخ
منحت دراسة أمريكية حديثة، الأمل للملايين من الأشخاص الذين تخطى عمرهم الأربعين ولم يمارسوا قط أى أنشطة بدنية حتى الآن، وأكدت أنهم ما زال أمامهم فرصة لممارسة الرياضة والتمتع بفوائد صحية مثيرة تحميهم من الأمراض الخطيرة بعد التقدم فى العمر.

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة تكساس الأمريكية، ونشرت بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إلى أن ممارسة الرياضة والتمتع بلياقة بدنية عالية فى مرحلة الأربعينيات له فوائد صحية رائعة ويحد من خطر إصابة هؤلاء الأشخاص بالسكتة الدماغية وجلطات أو نزيف المخ بنسبة 37% بعد بلوغ عمر الستين.

وأعزى الباحثون ذلك إلى فوائد الرياضة فى تعزيز ضخ الدم إلى المخ وتحسين الدورة الدموية الخاصة به، وبالتالى تقليل فرص إصابة أنسجة المخ بالتلف والحد من قابلية الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأوضح الباحثون أن ممارسة الرياضة بعد عمر الأربعين له فوائد صحية مثيرة على المدى البعيد، حيث تساهم فى ضبط الضغط الدموى والحد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى وتقليل مخاطر الرجفان الأذينى الذى يسبب سرعة ضربات القلب.

نشرت هذه النتائج خلال شهر يونيو الجارى بالمجلة الطبية الشهيرة "Stroke".


>بالفيديو .. طبيب إماراتى يكشف عوامل ارتفاع الإصابة بالسكتة الدماغية فى مصر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالصور.. مصراوي في مسقط رأس المشتبه به بـ"تفجير المرقسية"

بالصور.. مصراوي في مسقط رأس المشتبه به بـ"تفجير المرقسية"

بالفيديو- وكيل مجلس النواب: حالة الطوارئ لن تؤثر على حياة المواطنين

بالفيديو- وكيل مجلس النواب: حالة الطوارئ لن تؤثر على حياة المواطنين

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأثنين 10 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأثنين 10 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل لأبرز أسباب هزيمة الزمالك أمام إنبى

ستاد مصر: تحليل لأبرز أسباب هزيمة الزمالك أمام إنبى