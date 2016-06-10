لسه قدامك فرصة.. ممارسة الرياضة بعد الأربعين تحمى من جلطات المخ

منحت دراسة أمريكية حديثة، الأمل للملايين من الأشخاص الذين تخطى عمرهم الأربعين ولم يمارسوا قط أى أنشطة بدنية حتى الآن، وأكدت أنهم ما زال أمامهم فرصة لممارسة الرياضة والتمتع بفوائد صحية مثيرة تحميهم من الأمراض الخطيرة بعد التقدم فى العمر.

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة تكساس الأمريكية، ونشرت بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إلى أن ممارسة الرياضة والتمتع بلياقة بدنية عالية فى مرحلة الأربعينيات له فوائد صحية رائعة ويحد من خطر إصابة هؤلاء الأشخاص بالسكتة الدماغية وجلطات أو نزيف المخ بنسبة 37% بعد بلوغ عمر الستين.

وأعزى الباحثون ذلك إلى فوائد الرياضة فى تعزيز ضخ الدم إلى المخ وتحسين الدورة الدموية الخاصة به، وبالتالى تقليل فرص إصابة أنسجة المخ بالتلف والحد من قابلية الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأوضح الباحثون أن ممارسة الرياضة بعد عمر الأربعين له فوائد صحية مثيرة على المدى البعيد، حيث تساهم فى ضبط الضغط الدموى والحد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى وتقليل مخاطر الرجفان الأذينى الذى يسبب سرعة ضربات القلب.

نشرت هذه النتائج خلال شهر يونيو الجارى بالمجلة الطبية الشهيرة "Stroke".

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